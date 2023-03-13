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''Anne ben Oscar aldım...'' Ödül gecesine gözyaşları ile damga vurdu

Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından düzenlenen Oscar ödülleri bu yıl 95. kez gerçekleşti. "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" seçilen Ke Huy Quan, gözyaşları içinde yaptığı konuşmada 85 yaşındaki annesine seslenerek "Anne ben Oscar aldım" dedi.

Haber Giriş: 13 Mart 2023 Pazartesi - 09:41
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Vietnam asıllı oyuncu Ke Huy Quan Oscar gecesine gözyaşları ile damga vurdu.

''Anne ben Oscar aldım...'' Ödül gecesine gözyaşları ile damga vurdu
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95. Oscar Ödül Töreni, ABD'nin Los Angeles kentindeki Dolby Tiyatrosu'nda düzenlendi. Törenin sunuculuğunu komedyen Jimmy Kimmel üstlendi. En İyi Film ödülü "Everything Everywhere All At Once"a (Her Şey Her Yerde Aynı Anda) gitti. Film toplam 7 ödül alarak Oscar'da adını tarihe yazdırmayı başardı.

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GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Törende "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" Ke Huy Quan (Everything Everywhere All at Once) Altın Küre'de de aynı ödülü kazandı. Ke Huy Quan, teşekkür konuşmasını yaparken gözyaşlarını tutamadı.

85 yaşındaki annesine seslenen Quan "Anne ben Oscar aldım" dedi. 1984 yılında IndianaJones And The Temple Of Doom filminde çocuk oyuncu olan Vietnam asıllı Ke Huy Quan, bir dönem mülteci kampında yaşadığını hatırlatıp "Bu bir Amerikan rüyası, hayallerinizi canlı tutun" dedi.

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