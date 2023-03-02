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Vietnam Devlet Başkanı belli oldu

Vietnam Ulusal Meclisinin, Vo Van Thuong'u Vietnam Devlet Başkanı olarak seçtiği bildirildi.

Haber Giriş: 2 Mart 2023 Perşembe - 12:03
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Vietnam Devlet Başkanlığına Vo Van Thuong seçildi

Vietnam Devlet Başkanı belli oldu
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Güneydoğu Asya ülkesi Vietnam'da ocakta Devlet Başkanlığı görevinden istifa eden Nguyen Xuan Phuc'un halefi belli oldu.

Ulusal basındaki haberlere göre, başkent Hanoi'de bulunan Vietnam Ulusal Meclisi olağanüstü oturumda bir araya geldi.

Meclis oylamasında, Vietnam Komünist Partisi Merkezi Komitesi adayı Vo Van Thuong, ülkenin yeni Devlet Başkanı seçildi.

Burada konuşan Thuong, "Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti ülkesine, halkına ve Anayasası'na tamamen sadık kalacağı" sözü verdi.

Thuong aynı zamanda, Vietnam'daki en yüksek karar alıcı merci olarak tanınan 16 üyeli Politbüro'nın en genci olarak tanınıyor.

Ülkenin güneyindeki Vinh Long bölgesinde doğan 52 yaşındaki Thuong'un, felsefe alanında yüksek lisans derecesi bulunuyor.

2016-2021'de Başbakanlığı üstlenen Nguyen Xuan Phuc, Nisan 2021-Ocak 2023 arasında Devlet Başkanlığı vazifesini yürütmüştü.

Nikkei Asia basın kuruluşuna göre, 100 milyona yaklaşan nüfuslu Vietnam'da, Devlet Başkanlığı büyük ölçüde törensel mevki olarak nitelendiriliyor. (AA)

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