Vietnam’da bilanço artıyor! Can kaybı 226’ya yükseldi

Kaynak: İHA
Vietnam’da bilanço artıyor! Can kaybı 226’ya yükseldi

Asya'yı etkisi altına alan Yagi Tayfunu, en büyük yıkımı Vietnam'da bıraktı.

Ülkedeki can kaybı artmaya devam ederken, hükümetin afet yönetim biriminden gelen son bilgilere göre hayatını kaybedenlerin sayısı 226'ya yükseldi. Kayıp olarak bildirilen 128 kişiyi arama çalışmaları sürerken, yaralı sayısının 800 olduğu belirtildi.

Başkent Hanoi'nin bazı bölgeleri hâlâ sel sularıyla mücadele ederken, meteoroloji uzmanları ilerleyen saatlerde suların çekilmeye başlayacağını öngörüyor. Ayrıca Kızıl Nehir'in su seviyesi son 20 yılın en yüksek noktasına ulaştığı için binlerce kişi bölgeden tahliye edilmişti.

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