Villa inşaatında toprak kayması. Mahsur kalan işçi kurtarıldı

Tuzla’nın Tepeören Mahallesi’nde bir villa inşaatında meydana gelen toprak kayması sonucunda bir işçi molozların altında kaldı. Olay yerine, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kayan toprağın ve molozların altında kalan Yaşar Akçakaya’nın yardımına ilk olarak iş arkadaşları koştu. Daha sonra kazanın olduğu inşaata gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan Akçakaya, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekiplerinin gerçekleşen kazayla ilgili inceleme başlattığı belirtildi.