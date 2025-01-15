Vinç alt geçitte sıkıştı! Tünel trafiğe kapatıldı

Düzenleme: Kaynak: İHA

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, inşaat malzemeleri taşıyan bir vinç, alt geçitte sıkıştı. Olay sonrası tünel trafiğe kapatıldı, ekiplerin kurtarma çalışmaları sürüyor.

Kaza, Merkezefendi ilçesi İlbade Mahallesi İzmir Bulvarı Zafer Katrancı alt geçidinde meydana geldi. Sinan K. (41) yönetimindeki 15 LF 616 plakalı vinç, alt geçitten geçmeye çalışırken, vinç kolu geçidin girişine çarptı ancak sürücü devam etti.

Yaklaşık 10 metre ilerledikten sonra vinç, tünel içerisinde sıkıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis, trafik güvenliğini sağlamak amacıyla önlem aldı. Çarpma nedeniyle yola yağ döküldüğü görüldü. Tünel, İzmir'den şehir merkezine doğru trafiğe kapatıldı ve yoğunluk oluştu.

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Vincin kurtarılmasının ardından tünelin tekrar trafiğe açılması bekleniyor.

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Sinan K.'ya trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle cezai işlem uygulandığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Vinç alt geçitte sıkıştı! Tünel trafiğe kapatıldı

Vinç alt geçitte sıkıştı! Tünel trafiğe kapatıldı

Vinç alt geçitte sıkıştı! Tünel trafiğe kapatıldı

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