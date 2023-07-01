Vinç kamyonu uçuruma yuvarlandı: 1 yaralı

İHA

Kaza Akseki’nin Yarpuz mahallesi yakınlarında saat 18.45 sıralarında meydana geldi.

Seydişehir yönünden Akseki yönüne gelmekte olan Şakir Ekici idaresindeki vinç kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kendi şeridinden çıkıp karşı tarafta bulunan yaklaşık 30 metrelik uçuruma yuvarlandı.

İhbar üzerine kaza yerine trafik, Jandarma, itfaiye ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücüyü sıkıştığı yerden çıkaran Antalya Büyükşehir Belediyesi Akseki itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Yaralı Şakir Ekici, 112 sağlık ekiplerinin kaza yerinde yaralıya yaptıkları ilk müdahalenin ardından Seydişehir Devlet Hastanesine götürülürken, sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.