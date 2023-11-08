Vincenzo Montella Çağlar Söyüncü'yü ziyaret etti

Milli Takım'ın teknik direktörü Vincenzo Montella, Arda Güler ve Enes Ünal'dan sonra Atletico Madrid forması giyen Çağlar Söyüncü'yü de ziyaret etti.

Vincenzo Montella Çağlar Söyüncü'yü ziyaret etti

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İspanya'daki temaslarının ikinci gününde Atletico Madrid'in antrenman tesislerine ziyaret gerçekleştirdi.

Montella burada Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone ve milli futbolcu Çağlar Söyüncü ile bir araya geldi.

Antrenmanı takip eden İtalyan teknik adam, Çağlar'ın son durumu hakkında bilgi aldı.

Montella, A Milli Futbol Takımı'nın Almanya ile yapacağı özel maç ve EURO 2024 Elemeleri'nin son maçı olan Galler mücadelesine ilişkin planlarını da 27 yaşındaki futbolcu ile paylaştı.

Madrid turunun ilk gününde Arda Güler'i yerinde takip etmek için Real Madrid tesislerine giden İtalyan çalıştırıcı, Getafe'de oynayan Enes Ünal için de sakatlığı hakkında bilgi almıştı.

ekran-goruntusu-2023-11-08-223417.png

İlgili Haberler
Montella Arda Güler için İspanya'ya gitti. Enes Ünal'ı da ziyaret etti
Montella'dan şaşırtan prim çıkışı
Vincenzo Montella İtalya'da gündem oldu. Türkiye'nin Almanya vizesi ülkede ses getirdi
Milli Takım'daki Nazi kavgasını ve Montella'nın akıl hocasını ortaya çıkardı. Şerafettin Tilki bombayı patlattı
Öne Çıkanlar
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğrafların perde arkası
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğrafların perde arkası
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 8 14 Kasım Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 8 14 Kasım Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
Erman Toroğlu’ndan kaset iddiası: TFF için yolun sonu gözüktü
Erman Toroğlu’ndan kaset iddiası: TFF için yolun sonu gözüktü
Ünlü astrolog Rezzan Kiraz'dan Galatasaraylıları çıldırtacak kehanet. 53 günde olacakları tek tek açıkladı
Ünlü astrolog Rezzan Kiraz'dan Galatasaraylıları çıldırtacak kehanet. 53 günde olacakları tek tek açıkladı
Ehliyet ve pasaport ücretleri ne kadar oldu? 2024 pasaport ehliyet harcı ne kadar?
Ehliyet ve pasaport ücretleri ne kadar oldu? 2024 pasaport ehliyet harcı ne kadar?
La Nina ne demek? La Nina kışı nedir?
La Nina ne demek? La Nina kışı nedir?
Son Haberler
80 metrelik uçuruma düşen otomobilden sağ kurtuldular Gündem
80 metrelik uçuruma düşen otomobilden sağ kurtuldular
Murat Sancak'tan bahis iddialarına yanıt. Ateş püskürdü Spor
Murat Sancak'tan bahis iddialarına yanıt. Ateş püskürdü
Cumhurbaşkanı Danışmanı Ogan Yargıtay’ın AYM üyeleri hakkındaki suç duyurusunu savundu Gündem
Cumhurbaşkanı Danışmanı Ogan Yargıtay’ın AYM üyeleri hakkındaki suç duyurusunu savundu
3 gündür haber alınamıyordu. Evindeki bazanın altında ölü bulundu Gündem
3 gündür haber alınamıyordu. Evindeki bazanın altında ölü bulundu
Yargıtay’ın AYM üyelerine suç duyurusunda bulunmasının ardından Mehmet Şimşek’e imalı mesaj Gündem
Yargıtay’ın AYM üyelerine suç duyurusunda bulunmasının ardından Mehmet Şimşek’e imalı mesaj
Lastik değişimi için sol şeritte duran servis minibüsüne iki araç çarptı Gündem
Lastik değişimi için sol şeritte duran servis minibüsüne iki araç çarptı
Özbekistan’da "Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 5. İş Forumu" yapıldı Dünya
Özbekistan’da "Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 5. İş Forumu" yapıldı