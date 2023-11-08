Vincenzo Montella Çağlar Söyüncü'yü ziyaret etti

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İspanya'daki temaslarının ikinci gününde Atletico Madrid'in antrenman tesislerine ziyaret gerçekleştirdi.

Montella burada Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone ve milli futbolcu Çağlar Söyüncü ile bir araya geldi.

Antrenmanı takip eden İtalyan teknik adam, Çağlar'ın son durumu hakkında bilgi aldı.

Montella, A Milli Futbol Takımı'nın Almanya ile yapacağı özel maç ve EURO 2024 Elemeleri'nin son maçı olan Galler mücadelesine ilişkin planlarını da 27 yaşındaki futbolcu ile paylaştı.

Madrid turunun ilk gününde Arda Güler'i yerinde takip etmek için Real Madrid tesislerine giden İtalyan çalıştırıcı, Getafe'de oynayan Enes Ünal için de sakatlığı hakkında bilgi almıştı.