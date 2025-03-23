Vincenzo Montella "Galibiyeti Cengiz Ağabeyimize armağan ediyoruz"

Puskas Arena'da oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulanan Montella, "Çok önemli, bizi gururlandıran, hak ettiğimiz bir galibiyet olduğunu biliyorum. Futbolcularımızla ne kadar gurur duysak az. Her antrenmanda, her maçta yürekleriyle mücadele veriyorlar. Çok önemli bir hedefimize ulaştığımız için çok mutluyuz.

"CENGİZ AĞABEY'E ARMAĞAN OLSUN"

Bu galibiyeti malzeme sorumlumuz Cengiz Ağabeyimize armağan etmek istiyorum. Bizle gelemedi kayınvalidesini kaybetti. Konuşmalarımda gruptan bahsederken sadece futbolculardan bahsetmiyorum, arakada görünmeyen emektarlarımız da var. Onların emekleriyle inanılmaz bir atmosfer ve grup oluştu." ifadelerini kullandı.

"GALİBİYETİN KEYFİNİ ÇIKARACAĞIM"

İtalyan teknik adam A Ligi'ne yükseldikleri için mutlu olduğunu belirterek "Son 1,5 yıldır şuna inanıyorum neler başardığımızı hep beraber gördük hak ederek başardığımızı düşünüyorum. Çok iyi bir Avrupa Şampiyonası’ndan sonra aslında hedeflediğimiz A Ligi’ne ulaşmak bizi ayrıca sevindiriyor. Bu rekabete aslında ne olursa olsun hazır olmak istiyoruz, orada oynayan elit takımları da biliyoruz, o rekabeti de yaşamak istiyoruz. Genç bir takımımız var böyle bir hedefe ulaşabileceklerine inanıyordum. İlk defa çok fazla yeni oyuncu da katabildik bu sevindirici ama izin verirseniz bu galibiyetin keyfini çıkarmak istiyorum." diye konuştu.

"ARDA GÜLER'İ ÇIKARIRKEN ZORLANDIM"

Vincenzo Montella, Arda Güler'in performansı hakkındaki soruyu ise "Aramızdaki özel konuşmalarımızı sizinle paylaşmayacağım ama önemli bir futbolcu olduğunu biliyorum. Bizim için de çok önemli bir performans gösterdi, çok zor bir anda çok güzel bir gol attı ve çok fazla mücadele etti. Onu sahadan çıkarırken biraz zorlandım çünkü durumunu biliyorum ama İrfan’ın da girmesi gerekiyordu, çünkü devam ettirip riske atmak istemedim, bu değişikliği anlayacağını düşünüyorum. Arda sakatlansın istemedim." şeklinde yanıtladı.