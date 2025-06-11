Vincic Türk hakemleri beşe katladı

Süper Lig'de uzun yıllar sonra ilk defa bu sene bir maçta yabancı orta hakem düdük çaldı. Galatasaray-Fenerbahçe maçını Sloven hakem Slavko Vincic yönetti. Ayrıca lig maçları için VAR odasında da yabancı hakemler görevlendirildi.

Yerli hakemler ile yabancı hakemler arasındaki gelir farkı ise tartışma konusu oldu.

YABANCI VAR 3 KATI, YABANCI HAKEM 5 KATI ALDI

VAR hakemi Türk ise 26 Bin 250 TL ücret alırken, Business Class yolculukla Türkiye’ye getirilen ve tüm masrafları TFF tarafından karşılanan yabancı hakeme ise maç başı 1400 Euro, yani yaklaşık 62 Bin 700 TL ödendi.

Türk orta hakem bir maçta 52 bin 500 TL'ye düdük çalarken, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde görev yapan Sloven hakem Slavko Vincic'in hesabına ise 6 bin Euro, yani yaklaşık 269 bin TL yattı.

Böylece Vincic bir maç yöneterek bir Türk hakemin 5 Süper Lig maçında alacağı ücreti tek seferde kazanmış oldu.