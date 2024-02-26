Vincin halatı koptu, işçi ağır yaralandı

Kaynak: İHA
Vincin halatı koptu, işçi ağır yaralandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kamyona kasa yüklendiği sırada vincin bağlı olduğu halat koptu. Kasanın altında kalan işçi ağır yaralandı.

Olay, Barış Mahallesi 1803/2 Sokak'ta bulunan kamyon kasası imalatı yapan bir firmada gerçekleşti.

Alınan bilgiye göre, kamyona kasa yüklendiği sırada vincin halatı koptu. Kasa işçi Muhittin Y.'nin (43) üzerine düştü. Olayı gören diğer işçiler, Muhittin Y.'yi kasanın altından çıkartıp, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Gelen ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri gönderildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan işçiyi ambulansla hastaneye götürdü.

Olayla ilgili ise soruşturma başlatıldı.

aw149572-04.jpg

Son Haberler
Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarının hakemleri belli oldu Spor
Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarının hakemleri belli oldu
Putin, Erdoğan’ın doğum gününü kutladı Gündem
Putin, Erdoğan’ın doğum gününü kutladı
Aydın'da feci kaza: Ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı Yerel Haberler
Aydın'da feci kaza: Ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı
Spor basınının 1 numarası Şansal Büyüka 'Beni vicdanen rahatsız ediyor' diyerek açıkladı. Fenerbahçe'deki gerçeği ortaya çıkardı Spor
Spor basınının 1 numarası Şansal Büyüka 'Beni vicdanen rahatsız ediyor' diyerek açıkladı. Fenerbahçe'deki gerçeği ortaya çıkardı
Demirde Çin baskısı Ekonomi
Demirde Çin baskısı
Erdoğan 70 yaşında Gündem
Erdoğan 70 yaşında
Kaza yapan sürücü aracında ölü bulundu Gündem
Kaza yapan sürücü aracında ölü bulundu