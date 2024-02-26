Vincin halatı koptu, işçi ağır yaralandı

Olay, Barış Mahallesi 1803/2 Sokak'ta bulunan kamyon kasası imalatı yapan bir firmada gerçekleşti.

Alınan bilgiye göre, kamyona kasa yüklendiği sırada vincin halatı koptu. Kasa işçi Muhittin Y.'nin (43) üzerine düştü. Olayı gören diğer işçiler, Muhittin Y.'yi kasanın altından çıkartıp, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Gelen ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri gönderildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan işçiyi ambulansla hastaneye götürdü.

Olayla ilgili ise soruşturma başlatıldı.