Vinçte ölüm oyunu

Düzenleme: Kaynak: İHA

Konya'da sanayi sitesi içerisinde malzeme taşımak için kurulan mobil vincin bir insanı taşıması cep telefonu kamerasına yansıdı.

İlginç olay, dün Karatay Sanayi Sitesi Kılınç Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir iş yerinden malzeme taşımak için mobil vinç kuruldu. Malzemelerin taşınmasının ardından çevrede bulunan bir kişi vincin kancasına çıkmak istedi.

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Bunun üzerine şahıs vincin kancasında bulunan ipe bağlanarak 10-15 metre havaya kaldırıldı. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Sosyal medyada paylaşılan görüntülülerde; vincin kancasında sallanan ve yükselen kişi görülüyor.

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