El Clasico’da sahasında Barcelona’yı 2-1 mağlup eden Real Madrid derbiden galibiyetle ayrılmıştı. Ancak karşılaşmada dikkat çeken olaylardan biri, oyundan alındığı sırada Vinicius Junior’un teknik direktör Xabi Alonso’ya gösterdiği tepki olmuştu.

“VERDİĞİM TEPKİDEN DOLAYI ÖZÜR DİLİYORUM”

Genç yıldız, bugün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Real Madrid taraftarlarından, takım arkadaşlarından ve kulüp yönetiminden özür diledi.

Vinicius mesajında, “El Clasico’da oyundan alındığım sırada verdiğim tepkiden dolayı taraftarlardan, takım arkadaşlarımdan, kulübümden ve başkanımdan özür diliyorum. Rekabetçi karakterim, bu kulübe ve onun temsil ettiklerine duyduğum sevgiden geliyor.” ifadelerini kullandı.

“HER SANİYE SAVAŞMAYA DEVAM EDECEĞİM”

Açıklamasında Real Madrid’e olan bağlılığını da vurgulayan Brezilyalı yıldız, “İlk günden beri yaptığım gibi, her saniye savaşmaya devam edeceğime söz veriyorum.” şeklinde konuştu.