Vinícius'dan Brazilya'ya hayat öpücüğü

Brezilya, Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Kolombiya karşısında zor anlar yaşadı. Karşılaşmanın son dakikalarında Vinícius Júnior'un attığı gol, Brezilya'ya 2-1'lik kritik bir galibiyet getirdi. Bu sonuçla Brezilya, 2026 Dünya Kupası'na katılma yolunda büyük bir adım atarken, teknik direktör Dorival Júnior üzerindeki baskıyı da hafifletti.

Eğer maç beraberlikle sonuçlansaydı, Brezilya Güney Amerika elemelerinde altıncı sıraya gerileyecekti. Ancak bu galibiyetle Brezilya 21 puana yükselerek Arjantin'in ardından ikinci sıraya yerleşti.

ARJANTİN ZİRVEDE, BREZİLYA TAKİPTE

Elemelerde Arjantin, 12 maç sonunda 25 puanla zirvede bulunuyor. Brezilya ise 13 maçta topladığı 21 puanla ikinci sırada. Arjantin, Uruguay deplasmanında Lionel Messi’den yoksun sahaya çıkacak. Ardından, Salı günü Buenos Aires'te Brezilya ile kritik bir karşılaşmaya çıkacak.

Son Dünya Kupası şampiyonu Arjantin, 2023 yılında Rio de Janeiro’daki Maracana Stadyumu’nda Brezilya’yı 1-0 mağlup etmişti. Brezilya ise rövanşı almak için sahaya çıkacak.

BREZİLYA’DA EKSİKLER CAN SIKIYOR

Brezilya'nın Arjantin karşısında iki önemli oyuncusu eksik olacak. Kolombiya maçında sarı kart gören orta saha oyuncusu Bruno Guimarães ve savunma oyuncusu Gabriel Magalhães, Salı günkü maçta forma giyemeyecek.

Kolombiya ise aynı gün kendi sahasında Paraguay’ı konuk edecek.

DORİVAL JÚNİOR’UN YENİ DİZİLİŞİ UMUT VERDİ

Brezilya, önceki maçlara kıyasla daha hızlı ve etkili bir futbol sergiledi. Teknik direktör Dorival Júnior'un sahaya sürdüğü kadro, maçın başında rakibini baskı altına aldı.

Brezilya, 6. dakikada Vinícius Júnior'un ceza sahasında düşürülmesiyle penaltı kazandı. Topun başına geçen Raphinha, hata yapmadan ağları sarstı ve ev sahibi ekibi 1-0 öne geçirdi. Ancak bu üstünlük uzun sürmedi.

İlk yarının sonlarına doğru, Brezilya defansında yapılan bir hata pahalıya mal oldu. Kolombiya'nın yıldızı Luis Díaz, ceza sahası dışından çektiği şutla 41. dakikada skoru eşitledi.

VİNÍCİUS JÚNİOR’DAN UNUTULMAZ GOL

İkinci yarıda iki takım da skoru değiştirmekte zorlandı. Brezilya, maçın son anlarında galibiyet için baskısını artırdı. Karşılaşmanın son dakikalarında sahneye çıkan Vinícius Júnior, ceza sahası dışından yaptığı şutla topu ağlara gönderdi. Kolombiya defans oyuncusu Jefferson Lerma'ya çarpan top, kaleci Camilo Vargas'ı yanıltarak filelerle buluştu.

Maçın kahramanı olan Vinícius Júnior, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada, "Bu galibiyet çok önemliydi. Bunu hak ettik ve bu golü atmak benim için büyük bir mutluluk" dedi. Bu gol, yıldız oyuncunun Dünya Kupası elemelerindeki ilk golü oldu.

Brezilya, Salı günü Arjantin karşısında çıkacağı mücadelede bu galibiyetin moralini kullanarak sahada olacak.