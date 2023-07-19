Virajı alamayan kamyonet rampada devrildi

Antalya’nın Akseki ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Virajı alamayan kamyonet rampada devrildi


Kaza, Akseki-İbradı karayolu Çamlıyokuş mevkiinde meydana geldi. Akseki yönünden İbradı yönüne seyir halindeki 07 LJU 57 plakalı kamyonet, rampa aşağı inerken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak devrildi.

Kazayı görenler 112 acil servisi aradı. Kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada araçta bulunan Serkan Kaya, Gökhan Kaya ve Adnan Güneş yaralandı.

Yaralılar 112 sağlık ekiplerinin yapmış oldukları ilk müdahalenin ardından Akseki Devlet Hastanesinde tedavi altına alındığı ve hayati tehlikelerinin olmadığı bildirildi.

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