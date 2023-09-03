Virajı alamayan kavun yüklü kamyon devrildi

Olay 22.45 sıralarında Burdur - Antalya kara yolu Antalya kavşağında meydana geldi Edinilen bilgilere göre Denizli’nin Acıpayam ilçesinden yüklediği kavunları Ispartaya götüren 32 YS 419 plakalı kamyonet sürücüsü Volkan U.’nun Antalya kavşağında direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kamyonet yan yatarak devrildi.
Kamyonetin kasasında bulunan bine yakın kavun etrafa savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Kaza yapan kamyonet sürücüsü, yere saçılan kavunlardan sağlamlarını tek tek eliyle ayırdı. Kamyonet çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken trafik bir süre tek şerit üzerinden sağlandı.
Kamyoneti kaldırma çalışmaları sırasında yol trafiğe kapatılırken kapanan yolda uzun araç kuyruğu oluştu.