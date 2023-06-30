Virajı alamayan otomobil duvara çarptı

Edirne’de virajı alamayan otomobil, önce şarampole girdi, ardından duvara çarparak durabildi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Virajı alamayan otomobil duvara çarptı

İHA’nın haberine göre, olay gece saatlerinde Uzunköprü Kırkavak Köyü yolu, Kırkavak Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.K. idaresindeki 22 ADA 346 plakalı otomobil, sürücüsünün virajı alamaması neticesinde yol kenarındaki şarampole girmesinin ardından duvara çarparak durabildi. Yoldan geçen araç sürücülerinin durumu 112’ye bildirmeleri neticesinde kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, N.K. ve otomobilde yolcu olarak bulunan ismi öğrenilemeyen bir kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Uzunköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yoldan çeçen bazı vatandaşlar, yolda aydınlatma olmadığı ve karanlık olduğu için virajın keskin olması sebebiyle kazanın meydana geldiğini belirttiler. Kaza yapan otomobil daha sonra çekiciyle kaldırıldı. Polis ekipleri, kaza ile ilgili incelem

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