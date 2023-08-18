Virajı alamayan otomobil köprüden uçtu: 2 yaralı

Kastamonu’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, köprü korkuluklarını kırarak dereye düştü. Hurda yığınına dönen otomobildeki 2 kişi yaralı olarak kurtuldu.

KAYNAK: İHA
Virajı alamayan otomobil köprüden uçtu: 2 yaralı

Kaza, Çatalzeytin ilçesine bağlı Paşalı köyünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Çatalzeytin ilçe merkezinden Karacakaya istikametine seyir halinde olan Rıfat Açıkgöz idaresindeki 34 TV 9815 plakalı otomobil, Paşalı köyü mevkiinde virajı alamayarak köprünün korkulukları kırdı ve yaklaşık 10 metre yükseklikten dereye düştü. Kazada otomobil hurda yığınına dönerken, sürücü Rıfat Açıkgöz ile yanında yolcu olarak bulunan Haydar Özcan yaralandı.

aw011306-05.jpgÇevreden geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, bulundukları yerden jandarma ve sağlık ekiplerinin yardımıyla çıkarılarak Çatalzeytin İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

aw011306-03.jpgYaralılar Rıfat Açıkgöz ile Haydar Özcan, Çatalzeytin İlçe Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalenin ardından İnebolu İlçe Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Hurda yığınına dönen otomobil vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Öne Çıkanlar
Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi ile ilgili çok önemli açıklama. Depremin gerçekte nerede olacağını söyledi
Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi ile ilgili çok önemli açıklama. Depremin gerçekte nerede olacağını söyledi
Atatürk'ü sevmiyorum diyen kişiye vatandaş cevabını böyle verdi: Atatürk olmasaydı anan da başka olurdu baban da
Atatürk'ü sevmiyorum diyen kişiye vatandaş cevabını böyle verdi: Atatürk olmasaydı anan da başka olurdu baban da
İmamoğlu’nun 2028’deki rakibini açıklıyorum
İmamoğlu’nun 2028’deki rakibini açıklıyorum
Dolar ne kadar oldu? 17 Ağustos dolar ne kadar kaç TL?
Dolar ne kadar oldu? 17 Ağustos dolar ne kadar kaç TL?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 60 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 60 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Sabah sabah kahkaha attıracak karikatür yayınlandı. Emre Ulaş çizdi
Sabah sabah kahkaha attıracak karikatür yayınlandı. Emre Ulaş çizdi
Son Haberler
Borsa günü düşüşle tamamladı Güncel
Borsa günü düşüşle tamamladı
Ünlü savaş muhabiri Cem Tekel Show TV’den ayrıldı. Manidar bir paylaşım yaptı Güncel
Ünlü savaş muhabiri Cem Tekel Show TV’den ayrıldı. Manidar bir paylaşım yaptı
Manyas Kazak fasulyesi coğrafi işaret olarak tescil edildi Güncel
Manyas Kazak fasulyesi coğrafi işaret olarak tescil edildi
Manisa’daki erkek civcivleri öldürme vahşetinin nedeni ortaya çıktı Güncel
Manisa’daki erkek civcivleri öldürme vahşetinin nedeni ortaya çıktı
Hakim Ziyech Galatasaray için İstanbul'a geliyor Spor
Hakim Ziyech Galatasaray için İstanbul'a geliyor
Türk mitolojisine kutlu hayvan hangi hayvan? Tarih - Mitoloji
Türk mitolojisine kutlu hayvan hangi hayvan?
Gençlerbirliği-Bodrum FK maçı Aktepe Stadı'nda oynanacak Spor
Gençlerbirliği-Bodrum FK maçı Aktepe Stadı'nda oynanacak