Virajı alamayan otomobil yan yattı

Kaynak: İHA
Virajı alamayan otomobil yan yattı

Antalya'nın Kepez ilçesinde Varsak Karşıyaka Mahallesi Hamza Taş Caddesi'nde, saat 15.00 civarında bir trafik kazası meydana geldi.

Kirişçiler Mahallesi yönünden şehir merkezine doğru ilerleyen 07 AB 820 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda virajda yan yattı. Araçtan kendi çabalarıyla çıkan sürücü ve yanında bulunan yolcu hafif yaralandı. Bu sırada olay yerinden geçen Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı devriye polis ekibi, yaralıların yardımına koştu.

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Aniden bastıran şiddetli yağmur nedeniyle, polis ekipleri yaralıları yağmurdan korumak için ekip aracına aldı. Olay yerine kısa sürede ulaşan 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Hafif sıyrıklarla kazayı atlatan iki kişi, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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