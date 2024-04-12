Virajı alamayınca alt geçide uçtu

Kaynak: İHA
Virajı alamayınca alt geçide uçtu
Isparta'da virajı alamayarak aracın kontrolünü kaybeden sürücü alt geçide uçtu.

Isparta'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin alt geçide düşmesi sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı.

Kaza, Davraz mahallesi Miryakefalon kavşağında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, cezaevi istikametinden Eğirdir istikametine seyir halinde olan Murat B. (49) idaresindeki 32 HE 009 plakalı otomobil, virajı alamayarak yaklaşık 10 metrelik bir yükseklikten alt geçide düştü. Kazada sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan eşi Zeliha B. yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu otomobilden çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Isparta Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, sürücü Murat B'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, eşinin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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