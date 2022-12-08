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Hastaneler doldu. Uzmanlardan maske çıkışı

Diyarbakır’da havaların soğumasıyla beraber artış gösteren viral enfeksiyon vakaları nedeniyle hastaneler dolduğu bildirildi. Prof. Dr. Recep Tekin, Covid-19 pandemisi dönemindeki gibi kapalı ortamlardan uzak durulmasını ve evde izole şekilde beslenmeye dikkat edilip, bol sıvı tüketilmesini tavsiye etti.

Haber Giriş: 8 Aralık 2022 Perşembe - 11:40
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Viral enfeksiyon vakaları ile hastaneler doldu. Uzmanlar yine maske ile korunmayı öneriyor

Hastaneler doldu. Uzmanlardan maske çıkışı
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İHA’nın haberine göre; Soğuk havalarda viral enfeksiyona yakalananlar hastanelere akın ederken, Diyarbakır Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Recep Tekin vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Antibiyotikten kaçınılması ve evde dinlenilmesi gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Tekin, maskeli dolaşılması ve kapalı ortamlardan uzak durulmasını tavsiye etti.

Çocuk kliniklerinde artışın olduğunu belirten Prof. Dr. Tekin şunları ifade etti:

“Özellikle eylül ve ekim ayından sonra sonbahar ve kış ayları ile birlikte solunum yolu enfeksiyonları dediğimiz viral enfeksiyon sayılarında ciddi bir artış söz konusu. Bunun çeşitli sebepleri bulunmakta. Havaların soğuması, gece ve gündüz arasındaki ısı farkından dolayı bağışıklık sistemimizde düşüş meydana geliyor. Bununla birlikte solunum yolu enfeksiyonlarında bir artış oluyor. Özellikle çocukları etkileyen solunum yolu enfeksiyonlarında hastalar ateş, boğaz ağrısı, yaygın vücut ağrısı, burun akıntısı şeklinde başvuruda bulunuyor. Nadiren de karın ağrısı ve ishal şikayetiyle de hastalar başvurabiliyor. Daha çok çocuklarda etkili olmakla birlikte erişkinler de aynı semptomlarla karşılaşabiliyor. Covid-19 olarakta karşımıza çıkmakta fakat geçen yıllar gibi bir tehdit söz konusu değil. Hem kişilerin aşılanması hem de daha önce geçirilmiş olmasının verdiği bağışıklıkla birlikte ciddi ağır bir semptom olarak kendini göstermemektedir. Covid-19 şu anda ciddi bir tehlike olarak karşımıza çıkmamakta, akciğer tutumu da şu aşamada görülmediği için daha rahatız ve korkulacak bir seviyede değil. Ama son iki yılda Covid-19 pandemisinde maskenin kullanımı, izolasyon, kapalı ortamlarda uzun süre bulunmama gibi etkenlerle birlikte solunum enfeksiyonu nadir görülüyordu. Bu yıl koruyucu tedbirlerin kalkmasıyla birlikte son 2 yıldır karşılaşmadığımızdan kaynaklı bu yıl maalesef gribal enfeksiyonlar daha sık görülmeye başladı. Hastanelerde başvuru sayısında ciddi bir artış var. Hem bizde hem de çevre bölge hastanelerine baktığımızda çocuk klinikte yatış oranları çok fazla artmakta. Maalesef sıkıntılı bir süreç yaşamaktayız. Havaların soğumasıyla birlikte önümüzdeki aylarda artmaya devam edecek. Viral etkenler söz konusu olduğu için antibiyotik kullanmamayı öneriyoruz. Daha çok evde dinlenme ve bol sıvı tüketimi, özellikle dengeli beslenme bu kişiler için tedavi açısından önemli. Hasta olanların mümkünse evden çıkmamaları, kapalı ortamda durmamaları, bulunacaklarsa eğer maske kullanımı ve odaların havalandırılması, bu hastalığın azalması açısından önem arz etmekte”

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