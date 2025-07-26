Virus kâbusu geri döndü: 2025'in ilk ölümü kaydedildi

ABD’nin Colorado eyaletinde yaz mevsimiyle birlikte sivrisinek kaynaklı hastalıklarda artış yaşanıyor. Eyaletin sağlık otoritesi olan Colorado Halk Sağlığı ve Çevre Departmanı (CDPHE), 2025 yılının ilk Batı Nil virüsü kaynaklı ölümünün gerçekleştiğini açıkladı. Ölen kişinin, Boulder County’ye bağlı Lafayette kasabasında yaşayan yetişkin bir birey olduğu bildirildi.

Virüsün yayılma hızı da dikkat çekici: Şu ana dek Colorado'da toplam dokuz kişide enfeksiyon tespit edildi. Bunlar eyaletin sekiz farklı bölgesine yayılmış durumda. Sivrisineklerde ise Arapahoe, Adams, Broomfield, Denver, Jefferson, Larimer, Weld ve Boulder bölgelerinde virüs taşıdığı saptandı. Bu veriler, virüsün yalnızca insanlar arasında değil, taşıyıcı canlılar arasında da hızla yayıldığını gösteriyor.

SAĞLIK YETKİLİLERİNDEN UYARI

Colorado Halk Sağlığı Departmanı Başhekim Yardımcısı Dr. Ned Calonge, yaşanan ölüm sonrası kamuoyuna yaptığı açıklamada, “Eyaletimizde Batı Nil virüsüne bağlı ilk ölümün doğrulanmasından derin üzüntü duyuyoruz. Bu acı kayıp, virüsün ne kadar ciddi olabileceğini bir kez daha gösterdi” ifadelerini kullandı. Dr. Calonge, sivrisinek ısırıklarından korunmanın basit ama etkili yöntemlerle mümkün olduğunu da vurguladı: “Sprey kullanımı, vücut koruyucu kıyafetler giymek ve çevredeki durgun suları boşaltmak, enfeksiyon riskini önemli ölçüde azaltır.”

Virüsün belirtileri kişiden kişiye değişiklik gösterebiliyor. En sık görülen semptomlar arasında yüksek ateş, baş ağrısı, kas ve eklem ağrıları, cilt döküntüleri ve lenf bezlerinde şişlik yer alıyor. Ancak çoğu kişi herhangi bir belirti göstermeden hastalığı atlatabiliyor. Risk grubu ise oldukça net: 60 yaş üzerindekiler ve kronik hastalıkları olan bireyler, ciddi komplikasyonlarla karşı karşıya kalabiliyor. Sağlık uzmanları, ateşle birlikte baş ağrısı veya bilinç bulanıklığı yaşayanların derhal bir sağlık kuruluşuna başvurmalarını tavsiye ediyor.

HALK SAĞLIĞI ÖNLEMLERİ ARTTIRILDI

Batı Nil virüsünün yayılmasını engellemek için eyalet çapında sivrisinek kontrolü uygulamaları artırıldı. Yerel yönetimler, özellikle sulak alanlarda yoğunlaşan sivrisinek popülasyonunu azaltmak için ilaçlama çalışmalarına hız verdi. Ayrıca halka yönelik bilgilendirme kampanyaları başlatıldı. Eyalet genelinde sivrisinek örneklemeleri artırılırken, test edilen 16 bölgenin yarısında virüs pozitif çıkan sivrisinekler tespit edildi.

Epidemiyologlar, virüsün yaz boyunca daha fazla yayılabileceği konusunda uyarıda bulunurken, bireysel önlemlerin büyük önem taşıdığını belirtiyor. CDPHE’nin yayınladığı güncel bilgilere göre, Batı Nil virüsü için henüz lisanslı bir aşı bulunmuyor. Bu nedenle korunma, hastalığın önlenmesinde en önemli faktör olarak öne çıkıyor.

Colorado’daki bu gelişme, ülkemiz gibi sivrisinek nüfusunun yüksek olduğu ülkeler açısından da önemli bir uyarı niteliği taşıyor. Özellikle yaz aylarında, benzer virüslerin görülme riski artıyor. Uzmanlar, bu gibi durumların yalnızca yerel değil, küresel sağlık güvenliği açısından da dikkatle izlenmesi gerektiğini ifade ediyor.