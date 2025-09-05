Vişegrad Grubu için kritik hamle: Macaristan Başbakanı Viktor Orban duyurdu

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, yeni Polonya Cumhurbaşkanı ile yapılan görüşmelerin ardından iki ülke arasındaki iş birliğini yeniden inşa etme kararı aldıklarını duyurdu. Orban, bu hamlenin Vişegrad Grubu'nun (V4) yeniden güçlenmesinin önünü açacağını ifade etti.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği Bakanı ve Avrupa Politikalarından Sorumlu Temsilcisi Janos Boka'nın Polonya ziyaretini sonuçlarını paylaştı. Orban, “Boka, Polonya Cumhurbaşkanı'ndan en iyi haberlerle döndü. Polonya-Macaristan iş birliğini yeniden inşa etmeye başlayacağız” ifadelerini kullandı. Bu açıklama, son dönemde gerilen ilişkilerde bir yumuşama olabileceğine işaret etti.

VİSEGRAD DÖRTLÜSÜ YENİDEN DOĞUYOR

Orban, atılan bu adımın, Macaristan, Polonya, Slovakya ve Çekya'dan oluşan Vişegrad Grubu'nun (V4) yeniden etkin bir jeopolitik aktör olması yolunda umut verdiğini vurguladı. Açıklamasında, Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya atıfta bulunarak, "Fico dimdik ayakta, Babis eşikte, V4 Ocak ayından itibaren yeniden inşa edilebilir. Haydi iş başına!" dedi. Orban, bu sözleriyle Çekya'daki yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçimlerine ve Slovakya Başbakanı Fico'ya yönelik geçmişteki saldırıya atıfta bulundu.

BABİS SALDIRISINA İLİŞKİN YORUM

Orban, açıklamasının devamında, Çek muhalefet lideri ve eski Başbakan Andrej Babis'e yönelik saldırıya da değindi. Babis'in taburcu edildiğini belirten Orban, onu ve Fico'yu, "agresif Brüksel politikalarının ve Ukrayna yanlısı kötü politikanın kurbanları" olarak nitelendirdi. Orban, "Bu küçük horozlar Macaristan'ın üçüncü kurban olmasını istiyor. Buna izin vermeyeceğiz!" ifadelerini kullandı.

Andrej Babis, pazartesi günü Çekya'nın Dobrá kentinde düzenlenen bir seçim mitingi sırasında kafasına metal bir cisimle vurularak saldırıya uğramış, olay yerinden kaçmaya çalışan saldırgan polis tarafından gözaltına alınmıştı. Babis, kanamanın ardından hastaneye kaldırılarak röntgen ve tomografi çekilmişti.

