Vitamin kullanımının artması sağlıklı mı yoksa riskli mi? Uzmanlar anlatıyor...

Son yıllarda vitamin ve gıda takviyelerinin kullanımı moda haline gelmesi korkuttu.

Pek çok kişi, çevresinden duyduğu önerilerle vitamin veya gıda takviyesini satın aldığı vurgulandı.

Ancak, rastgele kullanılan bu ürünlerin gerçekten ihtiyacının olup olmadığıyla ilgili detaylar konusunda uyarılar geldi.

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Tamer Çeviker'in vitaminlerin bilinçsizce kullanılmasının ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini dile getirmesi dikkat çekti.

Günümüzde yediğimiz gıdalarda vitamin oranları geçmiş yıllara kıyasla daha az. Bu nedenle, örneğin sporcular için D vitamini, magnezyum, kalsiyum, whey proteini; 50 yaş üstü için de kolajen, omega-3 gibi vitamin ya da mineral takviyesi ihtiyacı olabilir. Ancak, uzman desteği olmadan rastgele vitamin kullanmak böbrek fonksiyon bozukluğu, böbrek taşı, karsinom ve mide rahatsızlıkları gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

Vitaminlerin eksikliği çeşitli belirtilere yol açacağının altı çizildi. D vitamini eksikliği sırt ve kas ağrıları, halsizlik ve yorgunluk gibi belirtilere neden olacağı vurgulandı. B12 vitamini eksikliği unutkanlık, dalgınlık ve dikkat dağılıklığı gibi belirtiler ortaya çıkmasıyla biliniyor. B vitaminleri (B1-B6) eksikliği halsizlik, sık hastalanma ve cilt sorunlarına neden olur; folik asit eksikliği yorgunluk ve halsizliğe neden olacağı vurgulandı. C vitamini eksikliği hastalıklara yatkınlık ve vücut onarımında aksamağa yol açacağı ifade edildi.

Vitamin ve takviyelerin kontrollü bir şekilde kullanılması sağlığa faydalı olabilir, ancak uzman desteği olmadan kullanılması ciddi sağlık riskleri taşır. Sağlıklı bir yaşam sürmek için doğru beslenme, kaliteli uyku ve mevsimsel gıdaların tercih edilmesi önemli.

Beslenme ve Diyet Uzmanları:

"Vitamin ve mineral takviyeleri, dengeli bir diyetin yerini tutamaz. Gereksiz ve aşırı vitamin alımı, vücutta toksik etkilere yol açabilir. Özellikle yağda çözünen vitaminler (A, D, E, K) fazla alındığında vücutta birikerek zararlı hale gelebilir."

İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Demir:

"Bilinçsiz vitamin kullanımı, karaciğer ve böbrek sağlığını tehdit edebilir. Örneğin, fazla alınan C vitamini böbrek taşlarına neden olabilir. Bu nedenle, vitamin takviyeleri kullanmadan önce mutlaka bir uzmana danışılmalıdır."

Fizyoterapist Dr. Elif Çelik:

"D vitamini, kemik sağlığı için önemlidir; ancak aşırı alımı böbrek yetmezliğine yol açabilir. Bu nedenle, D vitamini seviyelerinin düzenli olarak kontrol edilmesi önemlidir."

2023 yılında yapılan bir araştırma, gereksiz vitamin kullanımının sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini ortaya koydu.

Araştırmaya göre, aşırı kalsiyum alımı kireçlenmelere, zerdeçalın aşırı kullanımı ise kanamalara yol açabilmekte.