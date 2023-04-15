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Trabzonspor'dan ayrılan Vitor Hugo yeni takımının formasını giydi

Trabzonspor'dan ayrılarak Bahia'ya transfer olan savunma oyuncusu Vitor Hugo, yeni takımının formasını sırtına geçirdi.

Haber Giriş: 15 Nisan 2023 Cumartesi - 14:09
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Vitor Hugo formayı giydi

Trabzonspor'dan ayrılan Vitor Hugo yeni takımının formasını giydi
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Turgay Beşyıldız-YENİÇAĞ

     Trabzonspor’dan, annesinin ölüm döşeğinde olması nedeniyle istemeden ayrılan Vitor Hugo, yeni takımının formasını giydi.
     Geçtiğimiz yıl, Bordo Mavili takımın şampiyonluğunda önemli pay sahibi olan ve devre arasında Trabzonspor’dan ayrılan Hugo, yeni takımı Bahia ile idmanına da çıktı.
     Sevilen Brezilyalı oyuncu Hugo, yeni forması ile çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesabından yayınlamasına, Bordo Mavili taraftarlarda oldukça yoğun ilgi göstererek, başarılar dilediler.
     Brezilya’da Guaraci’de doğan 1.87 boyunda, 32 yaşındaki stoper, mütevazi kişiliğiyle de Trabzonspor da sevilen oyuncular arasında yer almıştı.
     Daha önce; Junior, Santro Andre, Sport Recife, Ceara SC, Ituano, Tombenze, America-MG,Palmeiras, Fiorentina, ve Trabzonspor formalarını giyen Hugo, yeniden Brezilya’ya dönerek; EC Bahia’nın ilk idmanına çıktı ve formasını giymeye başlayacak.
     Yaklaşık 2,5 yıldır Trabzonspor’un formasını giyen, efendiliği ve şık kafa golleriyle hafızalarda kalan Vitor, 2017 yılında  ülkesinin A Milli Takımı’nın, Kolombiya ile oynayacağı maç kadrosuna 1 kez çağrılmış, o maçta da forma şansı bulamamıştı.  
     Brezilya ekibi EC Bahia, Bordo Mavili kulübe, sözleşme fesih bedeli olarak 1.800.000 Euro ödeme yaparak, oyuncuyu kadrosuna katmıştı. 
     Brezilyalı stoper 1 Süper Lig ve 2 Süper Kupa şampiyonluğu yaşadığı Trabzonspor'a; Ekim 2020'de, Palmeiras'tan 3.2 milyon Euro bedelle transfer edilmişti.
     Trabzonspor’dan, annesinin hastalığını gerekçe göstererek ayrılan Hugo’nun, çok sevdiği annesi, geçtiğimiz günlerde maalesef vefat etmişti.

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