Eski dost Pereira'dan Fenerbahçelileri kızdıracak hamle

Fenerbahçe forması ile 2. sezonunu geçiren 24 yaşındaki kanat oyuncusu, 61 maçta forma giyerken 9 kez de ağları sarstı.

Sabah'ın haberine göre Fenerbahçe, 5.5 milyon euro karşılığında aldığı oyuncu için 15 milyon euro seviyesinde bir bonservis istiyor. Rossi'nin kontratı 2024-2025 sezonunda bitiyor.

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