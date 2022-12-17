17 Aralık 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Eski dost Pereira'dan Fenerbahçelileri kızdıracak hamle

Eski dost Pereira'dan Fenerbahçelileri kızdıracak hamle

Fenerbahçe'nin eski hocası Vitor Pereira, gözünü eski oyuncusuna dikti! Portekizli çalıştırıcı, sarı-lacivertlilere Los Angeles FC'den transfer olan Uruguaylı yıldız Diego Rossi'yi yeni takımı Flamengo'ya transfer etmek için kolları sıvadı.

Haber Giriş: 17 Aralık 2022 Cumartesi - 12:09
Takip Et

Vitor Pereira, Fenerbahçe'den eski öğrencisini transfer edecek

Eski dost Pereira'dan Fenerbahçelileri kızdıracak hamle
+
Aa
-

Fenerbahçe forması ile 2. sezonunu geçiren 24 yaşındaki kanat oyuncusu, 61 maçta forma giyerken 9 kez de ağları sarstı.
Sabah'ın haberine göre Fenerbahçe, 5.5 milyon euro karşılığında aldığı oyuncu için 15 milyon euro seviyesinde bir bonservis istiyor. Rossi'nin kontratı 2024-2025 sezonunda bitiyor.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Erdoğan'dan Nebati'yi üzecek hamle. Öğrenince gözlerindeki ışıltı sönecek
1
﻿Erdoğan'dan Nebati'yi üzecek hamle. Öğrenince gözlerindeki ışıltı sönecek
﻿Erdoğan'dan Nebati'yi üzecek hamle. Öğrenince gözlerindeki ışıltı sönecek
﻿İşte Türkiye'nin en başarılı belediye başkanı. Anket sonuçları açıklandı
2
﻿İşte Türkiye'nin en başarılı belediye başkanı. Anket sonuçları açıklandı
﻿İşte Türkiye'nin en başarılı belediye başkanı. Anket sonuçları açıklandı
﻿AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin Erdoğan’a adaylık yolunu kapattı
3
﻿AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin Erdoğan’a adaylık yolunu kapattı
﻿AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin Erdoğan’a adaylık yolunu kapattı
﻿Ünlü baklava zinciri iflas etti. Hadise’nin eski kayınpederine aitti
4
﻿Ünlü baklava zinciri iflas etti. Hadise’nin eski kayınpederine aitti
﻿Ünlü baklava zinciri iflas etti. Hadise’nin eski kayınpederine aitti
﻿Motorinde bugün neler oldu neler
5
﻿Motorinde bugün neler oldu neler
﻿Motorinde bugün neler oldu neler
﻿YSK Başkanı'ndan 'siyasi yasak' açıklaması: Seçimi kazansa bile...
6
﻿YSK Başkanı'ndan 'siyasi yasak' açıklaması: Seçimi kazansa bile...
﻿YSK Başkanı'ndan 'siyasi yasak' açıklaması: Seçimi kazansa bile...
﻿Biden'dan Afrikalı liderlere şaka: Fakir akrabalar gibi çöküp yemeğinizi yiyeceğim
7
﻿Biden'dan Afrikalı liderlere şaka: Fakir akrabalar gibi çöküp yemeğinizi yiyeceğim
﻿Biden'dan Afrikalı liderlere şaka: Fakir akrabalar gibi çöküp yemeğinizi yiyeceğim
﻿2023 Bütçe Kanunu Teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
﻿2023 Bütçe Kanunu Teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
﻿2023 Bütçe Kanunu Teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
﻿Ayder Yaylası’nın doğal sit koruma statüsü değişti
﻿Ayder Yaylası’nın doğal sit koruma statüsü değişti
﻿Ayder Yaylası’nın doğal sit koruma statüsü değişti
﻿Semt pazarında etiket denetimi
﻿Semt pazarında etiket denetimi
﻿Semt pazarında etiket denetimi
﻿Musluk fareleri yakalandı 
﻿Musluk fareleri yakalandı 
﻿Musluk fareleri yakalandı 
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.