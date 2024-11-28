Vitória Guimarães, Konferans Ligi'ndeki liderliğini sürdürdü

Vitória Guimarães, UEFA Konferans Ligi'nin dördüncü haftasında Kazakistan temsilcisi Astana ile deplasmanda karşılaştı. Portekiz ekibi, dokuz maçlık galibiyet serisinin ardından bu kez sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı. Maçın ilk yarısında daha etkili olan ev sahibi Astana, 40. dakikada Hırvat stoper Branimir Kalaica'nın golüyle öne geçti. Benfica altyapısından tanınan Kalaica, savunmadan ileri çıkarak takımını avantajlı duruma taşıdı.

RAMÍREZ’İN SON ANDA GELEN KURTARICI GOLÜ

Karşılaşmanın ikinci yarısında rakip savunmayı aşmakta zorlanan Vitória Guimarães, son dakikalarda baskısını artırdı. 89. dakikada sahneye çıkan Venezuelalı Jesús Ramírez, attığı golle takımına beraberliği getirdi. Bu sonuçla Vitória Guimarães, grup aşamasında puanını 10’a çıkararak liderliğini sürdürdü. Ancak grup liderliği için rekabet hâlâ yoğun. Astana, oyun temposu ve savunma organizasyonuyla dikkat çekse de son dakikalardaki golle istediğini alamadı.

GRUP LİDERLİĞİ YOLUNDA ÖNEMLİ ADIM

Konferans Ligi’nde üç galibiyet ve bir beraberlikle yoluna devam eden Portekiz ekibi, grup aşamasında liderlik koltuğunda oturuyor. Astana karşısında alınan bu kritik puan, doğrudan eleme turlarına kalma hedefi açısından büyük önem taşıyor.