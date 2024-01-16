VitrA Karo, Davos'ta ödül aldı

Her yıl siyaset, ekonomi ve iş dünyasının en etkili liderlerine ev sahipliği yapan Davos’ta, Dünya Ekonomik Forumu (WEF) tarafından düzenlenen zirve, 15 Ocak’ta başladı. Bu yıl 54. kez ve “Güveni inşa etmek” temasıyla düzenlenen zirveye, aralarında 300'den fazla tanınmış kişinin de bulunduğu, 120 ülkeden 3 bine yakın delege katılıyor.

Zirvenin ilk gününde gerçekleştirilen ödül gecesinde; AB ülkelerine yapılan karo seramik dışsatımında ihracat şampiyonu olan VitrA Karo, adını dünyanın Endüstri 4.0 şampiyonları arasına yazdırdı.

Markanın Bilecik Bozüyük’teki üretim tesisi, WEF’in dünyanın en gelişmiş üretim tesislerini seçerek “geleceğin üretim tesisi” olarak işaret ettiği 'Küresel Deniz Feneri Ağı'na (Global Lighthouse Network) dahil oldu. Bu yıl 21 yeni katılımla, dünya çapında toplam 153 tesisin yer aldığı bu ağ, değer zincirlerini ve iş modellerini dönüştürerek Endüstri 4.0 teknolojilerini uygulama konusunda bir yaklaşım ortaya koyan üretim tesislerinden oluşuyor. Marka, dünyanın Endüstri 4.0 liderleri arasına adını yazdıran ilk karo seramik üreticisi olarak da dikkat çekti.

ZİRVEDE TAKDİM EDİLDİ

VitrA Karo’nun GLN’ye katıldığını belgeleyen ödül, zirve kapsamında düzenlenen ödül gecesinde takdim edildi. GLN Danışma Kurulu’nun ev sahipliğinde, zirvenin ilk gününde düzenlenen törende ödülü Eczacıbaşı Topluluğu CEO’su Atalay Gümrah ve VitrA Karo CEO’su Hasan Pehlivan, McKinsey&Company Küresel Operasyon Teknolojisi Başkanı Enno de Boer ve Dünya Ekonomik Forumu Gelişmiş Üretim ve Tedarik Zincirleri Merkezi Başkanı Kiva Allgood’dan aldı.

WEF'in Kurucusu Klaus Schwab’ın bu yılın temasına istinaden “Birlikte daha umut verici bir gelecek inşa ederek güveni yeniden inşa etmeliyiz” açıklamasını yaptığını söyleyen Eczacıbaşı Topluluğu CEO’su Atalay Gümrah, “65 yıllık birikime sahip köklü VitrA markası, inovasyon, teknoloji ve sürdürülebilirliğe yatırım yaparak geldi. Bundan sonra da kendi deneyimlerimizi ağın diğer üyelerine aktarırken, GLN’de edindiğimiz deneyimleri de Eczacıbaşı kuruluşları ve diğer sektör liderleriyle paylaşacağız. Kendi adıma, Topluluğumuz adına ve ülkem adına, bu ödülü çok gurur verici buluyorum” diye konuştu.

KATMA DEĞER ÜRETMEYE DEVAM

VitrA Karo CEO’su Hasan Pehlivan ise şunları söyledi: “Dünya çapında bir ödülle taçlandırılan başarımız, sonu olan bir yatırım değil, uzun soluklu bir yolculuk, yeni bir iş yapma şekli. Eczacıbaşı Topluluğu’nun desteğiyle, akıllı teknolojilerin rüzgarını arkamıza alarak ülkemiz ve dünyanın geleceği için katma değer üretmeye devam edeceğiz.”