Vitrinde gerçek mezarı gören donup kalıyor. İnanılır gibi değil

Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osmangazi ve oğlu Orhangazi'nin türbelerinin bulunduğu tarihi Osmangazi Mahallesi'nde görenleri şaşkına çeviren bir mezar fark edildi. 4 katlı apartmanın girişindeki dükkanın içerisinde yer alan mezar görenleri hayrete düşürüyor. Dükkanın yanında camekan içerisinde korunan kabri görenler mezarın gerçek olduğunu öğrenir öğrenmez dua ediyor.

YATAN KİŞİNİN KİMLİĞİ BELLİ

Dükkanın içinde bulunan mezarda yatan kişinin Takkeci Sinan Dede olduğu belirtiliyor. 1800'lü yallarda yaşadığı tahmin edilen Sinan Dede, Osmanlı zamanında Tophane'de mektep yaptırarak burada yıllarca talebe yetiştirdi. 1903 yılına kadar öğrenci yetiştirilen mektebin bir kısmı, dönemin Valisi Reşit Mümtaz Paşa tarafından Tophane Meydanı'nın genişletilmesi için yıkıldı.

1920 yılında da kalan kısmı ev yapılmak için satıldı. Satın alan vatandaşın 1960 yılında kabre zarar vermeden üzerine 4 katlı bir bina inşa etmesinin ardından binanın giriş katındaki dükkanın içerisinde yer alan mezar görüntüsü ile dikkat çekiyor.

"KAYINPEDERİM YAPTIRDI"

Kabrin üzerindeki binayı kayınpederi tarafından yaptırıldığını aktaran Ayhan Akarsu, “Burası benim kayınpederimin 1960 yılında yapmış olduğu bir bina. Binayı yapmadan önce izin alıyor. Temelleri kazarken orada kemik bulunuyor ve kemikleri talan etmiyor, bir araya topluyor. Belediyeden izinleri alıyor, encümen toplanıyor ve binanın altına mezarlık yapmasına izin veriliyor. Mezarlık hakkında resmi evrakların hepsi var" dedi.

"ÇOĞU EVİN ALTINDA MEZAR VAR"

Akarsu "1970'e kadar Hisar'da, yani eski Bursa denilen yerde bir sürü mezar vardır. Çoğu yerde evin altında böyle mezar vardır. Kayınpederim 1997'de vefat etti. Bize söylediği mezarda yatan kişinin bu bölgede kuran kursu hocasıymış. İsmi Takkeci Sinan Dede diye geçiyor, biz öyle biliyoruz. Bu bölgede 3-4 tane Kuran kursu dergahı varmış." diye konuştu.

"GEREKLİ İZİNLER ALINDI"

Ayhan Akarsu "Osmangazi ve Orhangazi türbesinin önünü açmak için evleri yıkmak zorunda kalmışlar. Bir tane dergahı kalmış. Vefat edince dergahı şu anki apartmanda olunca orada defnediyorlar, bizim bildiğimiz bu. Kayınpederin dediğine göre araştırılmış, kayıtlarda da var. Oraya defnedildiği söyleniyor. Kemikleri orada topluyorlar. O şekilde oraya izin alınıp mezarlık yapılıyor” şeklinde konuştu.

HAVA DELİĞİ KUMBARAYA DÖNÜŞTÜ

Mezardaki toprağın hava alması ve rutubet yapmaması için cama delik açılırken, ziyaretçiler tarafından beklenmedik bir tepki ile karşılaştıklarını aktaran Akarsu, “Ben çocukken orada top onuyorduk. Bir gün bir kadın dua ediyordu. ‘Teyze sen neden burada dua ediyorsun' dedim, ‘benim rüyama girdi' dedi. Cama delik açıldı toprak havalansın, rutubet bağlanmasın diye. Ama bizim insanlarımız para atıp dilek tutuyor. O amaçla yapılan bir şey değil, sadece hava alsın diye yapıldı” ifadelerini kullandı.