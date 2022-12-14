Vivo'nun yeni tasarımı ortaya çıktı. Görselleri paylaşıldı

Kullanıcıların açıklamalarına göre, Vivo S15 ve S15 Pro’nun tasarımının birebir aynı olduğu ifade edilmişti. Bu da yeni gelecek cihazların da benzer tasarımlara sahip olabileceğini düşündürtmüştü. Tasarımdan çıkan seriye dair bazı görseller ortaya çıktı.

Yeni cihazın geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Vivo S12’ye benzer bir tasarım diline sahip olduğu fark edildi. Üçlü kamera çıkıntısı ve halka flaşın yer aldığı bölümün birbirine benzediği ifade edildi.

Cihazın yaklaşık olarak 164mm boy, 74,9mm en ve 7,5mm kalınlığa sahip olduğu aktarıldı. Kamera çıkıntısının ise 2, 3 mm çapında olduğu belirtildi. Telefonun sağ tarafında ses kontrol tuşları ve güç tuşu, üst tarafta mikrofon, altta ise hoparlör ızgarası ve USB Type-C girişi ve diğer mikrofon yer aldı.

Parmak izi okuyucu ile entegre gibi görünen kavisli yapıdaki OLED ekran 6,6 inç boyutunda. 120Hz tazeleme hızı sunan ekran FHD+ çözünürlük ile geliyor. Bu ekrana MediaTek’in Dimensity 8200 işlemcisi güç veriyor. 4nm üretim mimarisinden faydalanan Dimensity 8200, bir adet 3100 MHz Cortex-A78’e ek olarak üç adet 3000 MHz Cortex-A78 ve bir adet 2000 MHz Cortex-A55 çekirdeklerine sahip.

7nm üretim sürecinden geçmiş Snapdragon 870 işlemcisinden faydalanması beklenilen Vivo S16 ise abisinin aksine düz yapıda bir ekrana sahip olacak. Serinin üçüncü modeli olan S16e’ye baktığımızda ise Samsung’un Exynoss 1080 platformundan faydalandığını görüyoruz. Bu telefon ile ilgili henüz başka bir bilgi bulunmuyor.