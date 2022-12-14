14 Aralık 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Teknoloji
  • >
  • Vivo'nun yeni tasarımı ortaya çıktı. Görselleri paylaşıldı

Vivo'nun yeni tasarımı ortaya çıktı. Görselleri paylaşıldı

Orta ve üst segment telefonları ile tanınan Vivo'nun tanıtması beklenilen telefonun tasarım görüntüleri paylaşıldı. S16'ya ait cihazın görüntüleri ortaya çıktı.

Haber Giriş: 14 Aralık 2022 Çarşamba - 15:30
Takip Et

Vivo'nun yeni tasarımının görüntüleri ortaya çıktı

Vivo'nun yeni tasarımı ortaya çıktı. Görselleri paylaşıldı
+
Aa
-

Kullanıcıların açıklamalarına göre, Vivo S15 ve S15 Pro’nun tasarımının birebir aynı olduğu ifade edilmişti. Bu da yeni gelecek cihazların da benzer tasarımlara sahip olabileceğini düşündürtmüştü. Tasarımdan çıkan seriye dair bazı görseller ortaya çıktı.

Yeni cihazın geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Vivo S12’ye benzer bir tasarım diline sahip olduğu fark edildi. Üçlü kamera çıkıntısı ve halka flaşın yer aldığı bölümün birbirine benzediği ifade edildi.

Cihazın  yaklaşık olarak 164mm boy, 74,9mm en ve 7,5mm kalınlığa sahip olduğu aktarıldı. Kamera çıkıntısının ise 2, 3 mm çapında olduğu belirtildi.  Telefonun sağ tarafında ses kontrol tuşları ve güç tuşu, üst tarafta mikrofon, altta ise hoparlör ızgarası ve USB Type-C girişi ve diğer mikrofon yer aldı.

Parmak izi okuyucu ile entegre gibi görünen kavisli yapıdaki OLED ekran 6,6 inç boyutunda. 120Hz tazeleme hızı sunan ekran FHD+ çözünürlük ile geliyor. Bu ekrana MediaTek’in Dimensity 8200 işlemcisi güç veriyor. 4nm üretim mimarisinden faydalanan Dimensity 8200, bir adet 3100 MHz Cortex-A78’e ek olarak üç adet 3000 MHz Cortex-A78 ve bir adet 2000 MHz Cortex-A55 çekirdeklerine sahip.

7nm üretim sürecinden geçmiş Snapdragon 870 işlemcisinden faydalanması beklenilen Vivo S16 ise abisinin aksine düz yapıda bir ekrana sahip olacak. Serinin üçüncü modeli olan S16e’ye baktığımızda ise Samsung’un Exynoss 1080 platformundan faydalandığını görüyoruz. Bu telefon ile ilgili henüz başka bir bilgi bulunmuyor.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Uçakta doğum yapan kadın: Hamile olduğumdan haberim yoktu
1
﻿Uçakta doğum yapan kadın: Hamile olduğumdan haberim yoktu
﻿Uçakta doğum yapan kadın: Hamile olduğumdan haberim yoktu
﻿İstanbul'a karın yağacağı tarih belli oldu
2
﻿İstanbul'a karın yağacağı tarih belli oldu
﻿İstanbul'a karın yağacağı tarih belli oldu
﻿Metrelerce sürüklendi: İzmir'de sel can aldı
3
﻿Metrelerce sürüklendi: İzmir'de sel can aldı
﻿Metrelerce sürüklendi: İzmir'de sel can aldı
﻿Şakkadanak Necmettin gökyüzünden dolar yağacak tarihi açıkladı. Bu seferde yağmazsa adın ‘Kabuzcu’ya çıksın Necmettin
4
﻿Şakkadanak Necmettin gökyüzünden dolar yağacak tarihi açıkladı. Bu seferde yağmazsa adın ‘Kabuzcu’ya çıksın Necmettin
﻿Şakkadanak Necmettin gökyüzünden dolar yağacak tarihi açıkladı. Bu seferde yağmazsa adın ‘Kabuzcu’ya çıksın Necmettin
﻿“CHP'ye oy veren dinsizdir, imansızdır, köpektir” diyen genç vatandaşların cevabıyla utandı 
5
﻿“CHP'ye oy veren dinsizdir, imansızdır, köpektir” diyen genç vatandaşların cevabıyla utandı 
﻿“CHP'ye oy veren dinsizdir, imansızdır, köpektir” diyen genç vatandaşların cevabıyla utandı 
﻿Yine tarikat, yine istismar... 3 çocuğa cinsel istismar, suçluya iyi hal indirimi
6
﻿Yine tarikat, yine istismar... 3 çocuğa cinsel istismar, suçluya iyi hal indirimi
﻿Yine tarikat, yine istismar... 3 çocuğa cinsel istismar, suçluya iyi hal indirimi
﻿6.7 büyüklüğünde olacak depremin yerini açıkladılar. Prof. Şener Üşümezsoy ve Prof. Hasan Sözbilir de bütün olarak kırılacak fayı söyledi
7
﻿6.7 büyüklüğünde olacak depremin yerini açıkladılar. Prof. Şener Üşümezsoy ve Prof. Hasan Sözbilir de bütün olarak kırılacak fayı söyledi
﻿6.7 büyüklüğünde olacak depremin yerini açıkladılar. Prof. Şener Üşümezsoy ve Prof. Hasan Sözbilir de bütün olarak kırılacak fayı söyledi
﻿Baba kız aynı hastanede şifa dağıtıyor
﻿Baba kız aynı hastanede şifa dağıtıyor
﻿Baba kız aynı hastanede şifa dağıtıyor
﻿Asgari ücrette ikinci görüşmeler başladı
﻿Asgari ücrette ikinci görüşmeler başladı
﻿Asgari ücrette ikinci görüşmeler başladı
﻿1 avuç kabak çekirdeği nelere iyi gelir?
﻿1 avuç kabak çekirdeği nelere iyi gelir?
﻿1 avuç kabak çekirdeği nelere iyi gelir?
﻿Yılbaşı öncesi kaçak içki baskını 
﻿Yılbaşı öncesi kaçak içki baskını 
﻿Yılbaşı öncesi kaçak içki baskını 
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.