Viyadükten düştü! Araç havada asılı kaldı

Düzenleme: Kaynak: DHA

Bakırköy’de alkollü bir sürücü kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybedince viyadükten düştü. Korkunç anların yaşandığı kazada araç ağaca asılı kaldı. Kazada yaralanan sürücü ekiplerin yardımıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 04.15 sıralarında Ataköy 1. Kısım Rauf Orbay Caddesi Atatürk Havalimanı istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Emir Aşmaz'ın kullandığı 34 HV 6987 plakalı otomobil, viyadük üzerinde ilerlediği sırada sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüje çıktı. Refüj üzerinde yaklaşık 100 metre ilerleyen otomobil, yol kenarındaki hız sınırı levhasına da çarparak devirdi. Ardından savrulan otomobil, viyadüğün yönleri ayıran boşluğundan aşağı düştü. Otomobil, düştüğü yerdeki ağaçta asılı kalırken, sürücü Aşmaz yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Viyadükten düştü! Araç havada asılı kaldı

Hafif yaralı sürücü Aşmaz'a, sağlık ekiplerinin ambulansta yaptıkları ilk müdahalenin ardından trafik ekipleri tarafından alkol muayenesi yapıldı. Yasal sınırın üzerinde alkollü olduğu belirlenen Emir Aşmaz, Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken buradaki tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüleceği öğrenildi.

Viyadükten boşluğa düşen otomobil ise vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Viyadükten düştü! Araç havada asılı kaldı

Viyadükten düştü! Araç havada asılı kaldı

Viyadükten düştü! Araç havada asılı kaldı

Viyadükten düştü! Araç havada asılı kaldı

Viyadükten düştü! Araç havada asılı kaldı

Viyadükten düştü! Araç havada asılı kaldı

Viyadükten düştü! Araç havada asılı kaldı

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