Viyana'da Gazze'ye yönelik israil saldırıları bir kez daha protesto edildi

Kaynak: AA
Viyana'da Gazze'ye yönelik israil saldırıları bir kez daha protesto edildi

Avusturya'nın başkenti Viyana'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik süregeldiği yaklaşık 11 aylık saldırılar büyük bir kalabalık tarafından protesto edildi.

Yabancı nüfusun yoğun olduğu 10. Bölge'deki Kültürler Meydanı'nda toplanan göstericiler, Filistin bayrakları ve "Hemen ateşkes", "Soykırıma hayır", "Terörist İsrail" yazılı pankartlarla seslerini duyurdu.

Filistinli Doktor ve Eczacılar Derneği adına konuşan Dr. Shadi Abu Daher, İsrail'in Gazze'deki aralıksız saldırıları ve sağlık hizmetlerinin sona yaklaşması nedeniyle büyük bir insani krizin yaşandığını belirtti. Ayrıca, İsrail yönetiminin birçok doktoru keyfi nedenlerle tutukladığını vurguladı. Daher, bazı uluslararası kuruluşların Gazze'deki yıkımlar ve ölü sayısının 180 bine ulaştığını ifade ettiğini söyledi.

Dr. Daher, İsrail'in ateşkes veya barış istemediğini belirterek, son haftalarda Batı Şeria'da yaklaşık 700 Filistinlinin öldürüldüğüne dikkat çekti. Ayrıca, 26 yaşındaki Türk-ABD vatandaşı aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin İsrail askerleri tarafından başından vurulduğunu duyurdu.

Sosyolog Irina Vana da Gazze'de ve işgal altındaki Batı Şeria'da şiddet ve soykırımın derinleştiğini, yerleşimcilerin hukuksuz toprak iddialarında bulunduğunu belirtti. Vana, Avusturya'da Filistin ile dayanışmayı artırmak için "Liste Gaza - Soykırıma Karşı Oy Ver" adlı siyasi oluşumun kurulduğunu ifade etti. Bu oluşum, Filistin dayanışmasının ses getirmesini ve illegalleşmesini önlemeyi amaçlıyor.

Gösterinin ardından, katılımcılar Antonsplatz Meydanı'na yürüyerek, özellikle Müslüman sivil toplum kuruluşlarının Gazze saldırılarına sessiz kalmalarına tepki gösterdi.

aa-20240907-35590018-35590010-avusturyada-israilin-gazzeye-yonelik-saldirilari-bir-kez-daha-protesto-edildi.jpg

aa-20240907-35590018-35590011-avusturyada-israilin-gazzeye-yonelik-saldirilari-bir-kez-daha-protesto-edildi.jpg

aa-20240907-35590018-35590013-avusturyada-israilin-gazzeye-yonelik-saldirilari-bir-kez-daha-protesto-edildi.jpg

Son Haberler
Selimiye Losta Spor'dan iç transfer. Yusuf Kızılkula imzayı attı
Selimiye Losta Spor'dan iç transfer. Yusuf Kızılkula imzayı attı
Konya'da polis memurlarını yaralayan şüpheliler tutuklandı
Konya'da polis memurlarını yaralayan şüpheliler tutuklandı
Menteşe’de orman yangını: Gece görüşlü helikopterler ve karadan müdahale sürüyor
Menteşe’de orman yangını: Gece görüşlü helikopterler ve karadan müdahale sürüyor
Cübbeli Ahmet saldırıya uğradı
Cübbeli Ahmet saldırıya uğradı
Palandöken beyaz örtüye büründü
Palandöken beyaz örtüye büründü