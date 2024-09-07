Viyana'da Gazze'ye yönelik israil saldırıları bir kez daha protesto edildi

Yabancı nüfusun yoğun olduğu 10. Bölge'deki Kültürler Meydanı'nda toplanan göstericiler, Filistin bayrakları ve "Hemen ateşkes", "Soykırıma hayır", "Terörist İsrail" yazılı pankartlarla seslerini duyurdu.

Filistinli Doktor ve Eczacılar Derneği adına konuşan Dr. Shadi Abu Daher, İsrail'in Gazze'deki aralıksız saldırıları ve sağlık hizmetlerinin sona yaklaşması nedeniyle büyük bir insani krizin yaşandığını belirtti. Ayrıca, İsrail yönetiminin birçok doktoru keyfi nedenlerle tutukladığını vurguladı. Daher, bazı uluslararası kuruluşların Gazze'deki yıkımlar ve ölü sayısının 180 bine ulaştığını ifade ettiğini söyledi.

Dr. Daher, İsrail'in ateşkes veya barış istemediğini belirterek, son haftalarda Batı Şeria'da yaklaşık 700 Filistinlinin öldürüldüğüne dikkat çekti. Ayrıca, 26 yaşındaki Türk-ABD vatandaşı aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin İsrail askerleri tarafından başından vurulduğunu duyurdu.

Sosyolog Irina Vana da Gazze'de ve işgal altındaki Batı Şeria'da şiddet ve soykırımın derinleştiğini, yerleşimcilerin hukuksuz toprak iddialarında bulunduğunu belirtti. Vana, Avusturya'da Filistin ile dayanışmayı artırmak için "Liste Gaza - Soykırıma Karşı Oy Ver" adlı siyasi oluşumun kurulduğunu ifade etti. Bu oluşum, Filistin dayanışmasının ses getirmesini ve illegalleşmesini önlemeyi amaçlıyor.

Gösterinin ardından, katılımcılar Antonsplatz Meydanı'na yürüyerek, özellikle Müslüman sivil toplum kuruluşlarının Gazze saldırılarına sessiz kalmalarına tepki gösterdi.