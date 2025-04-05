Vize alamayan milyonlarca öğrenci için umutlandıran haber!

İtalya’da 1000'e yakın Türk üniversite öğrencilerinin lisans ya da yüksek lisans için kabul edilmesine karşın bu haklarından yararlanamaması sonrası başlattığı hukuk mücadelesinde yeni gelişme yaşanıyor. Roma’daki mahkeme, eğitim vizesi taleplerine ret verilmesi üzerine İtalya’ya karşı itiraz davaları açan öğrencilerin haklı olduğu yönünde kararlar almaya başladı.

“4 ÖĞRENCİYE MAHKEMENİN TEBLİĞİNİN ARDINDAN VİZELERİ VERİLDİ”

Euronews Türkçe’nin haberine göre; aylardır süren vize mağduriyetleri yaşayan öğrencileri ilgilendiren yeni haber geldi. Roma’daki mahkeme, eğitim vizesi taleplerine ret verilmesi üzerine İtalya’ya karşı itiraz davaları açan öğrencilerin haklı olduğu yönünde kararlar almaya başladı. Dava kazananların sayısı yaklaşık 10’u buldu, bunlar arasındaki 4 öğrenciye mahkemenin tebliğinin ardından vizeleri verildi.

NE OLMUŞTU?

İtalyan üniversitelerinden lisans ya da yüksek lisans için kabul almalarına rağmen 1.000'e yakın kişinin bu haklarından yararlanamamasının ardından öğrenciler kasım ayında hukuk mücadelesine başladı. Yüzlerce öğrencinin başvurusuna verilen ön ret ya da kesin ret mektubunda, 'iltica riski”, “maddi yetersizlik” ya da “maddiyatın güvenilir olmaması” gibi nedenler bulunuyordu. Bazı öğrenciler bunun üzerine, özellikle geçen Mayıs ayından bu yana katlanarak artan vize reddi krizini mahkemeye taşıdı.

ALTAYLI’DAN ERDOĞAN: ERDOĞAN BU OLAYA SESSİZ KALIYOR, ÇIKIP ‘MELONİ NE OLUYOR?’ DESENE

Ünlü gazeteci Fatih Altaylı ise dünkü YouTube yayınında bu konuya değinerek Erdoğan’a tepki gösterdi. Altaylı, “Erdoğan bu olaya sessiz kalıyor, Çıkıp ‘Meloni ne oluyor?’ desene. Sanki kimsenin umurunda değil. Vize sorunu var” dedi.