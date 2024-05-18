Vize işlemlerinde yeni dönem aracı şirketler devre dışı bırakıldı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'a vize işlemlerine ilişkin yapılan teklifin kabul edilmesi ile vize işlemleri ile uğraşan aracı kurumlar ortadan kaldırıldı.

Aracı kurumların yerine Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı kurularak vize işlemlerinin bu vakıf üzerinden yürütülmesi öngörüldü. Karar gereği yurt dışına gitmek isteyen vatandaşların vize işlemleri aracı şirketlerden Dışişleri Vakfı'na devredilecek. Böylece vize gelirlerinin büyük bölümü aracı kurumlardan alınarak devlete kalacak.

GELİRİN YÜZDE 80’Nİ ARACI ŞİRKETLERE KALIYOR

Plan Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmelerde teklifle ilgili bilgi aktaran AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, 2023'te aracı firmaların yaptığı vize takibi işlerinden bütçeye 1,1 milyar lira aktarıldığını belirtti.

Bu rakamın, aracı şirketlerin elde ettiği vize gelirlerinin yüzde 20’si olduğunu söyleyen Mustafa Canbey, gelirin yüzde 80’ninin de aracı şirketlerde kar olarak kaldığını söyledi. Yapılan hesaplamalara göre, 2023'te vize aracı şirketlerinin yıllık geliri 5,5 milyar liraya ulaşırken bunun 1,1 milyar lirası hazineye aktarıldı, 4,4 milyar lirası ise şirketlerin kasasında kaldı.

Komisyondaki görüşmeleri sırasında Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim de vize aracılık işlerine ilişkin bilgi verdi. Yasin Ekrem Serim Dışişleri Bakanlığı'nın 58 ülkede, 12 farklı şirketten vize aracı hizmeti aldığını söyleyerek bu şirketlerin yerel veya ehil şirketler olduğunu genellikle de Türk şirketlerinden oluştuğunu söyledi. Bu hizmetin alınmasının nedenin ise vize başvurularında yoğunluk olduğunu ve evrakların tasnifi ve işleme alınması için aracı şirketlere ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Serim, yeni teklifle birlikte vize aracılık hizmetlerinin vakıfa verilmesinin öngörüldüğünü ifade etti.

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş ise vakfın bağış ve yardımlarla gelişeceğini, vize işlemleri ile de gelir elde edeceğini söyledi. Güneş vakfın ayrıca şirket kurarak da vize işlerinde hizmet verebileceğini belirtti.