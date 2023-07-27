Vize sorunu TBMM gündemine taşındı

İYİ Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya, Türk vatandaşlarının vize başvuruları konusunda yaşadığı sorunları TBMM gündemine taşıdı.

Vize sorunu TBMM gündemine taşındı

Editör: Ersoy Özdem

Son dönemde yüzde 50'lilere vurduğu belirtilen Schengen vize ret durumu, Türk vatandaşları için büyük bir sorun haline gelirken iş insanları, bilim insanları ve sanatçılar için ise büyük bir kriz haline geldi.

İYİ Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya, Türk vatandaşlarına uygulanan bu haksız vide ret durumunu TBMM gündemine taşıdı.

Kaya, sosyal medya hesabından Meclis’e sunduğu kanun teklifini paylaştı:

Vatandaşlarımız için ciddi bir kriz haline gelen ‘‘vize reddi’’ sorunu nedeniyle, iş insanlarımız ticari bağlantılarını geliştirmek üzere; iş toplantılarına, seyahat ve fuarlara katılamıyor. Bu kapsamda Dışişleri Bakanlığı tarafından cevaplanması istemiyle soru önergemizi TBMM’ye sundum. Ayrıca cirosu 4 milyon dolar üzerinde olup sicili temiz olan firmalarımızın da yeşil pasaporttan yararlanması için bir kanun teklifini Meclis Başkanlığına sunduk.

Ülkemiz insanlarının ve Antalya halkının TBMM'de sesi olmaya devam edeceğim.

aykut-kaya.jpg

f1-couwxsbanepg.jpg

f1-couxxsacioat.jpg

f1-couawcae6pij.jpg

Öne Çıkanlar
Saray’daki kanlı gece ve peş peşe çıkan 19 çocuk tabutu
Saray’daki kanlı gece ve peş peşe çıkan 19 çocuk tabutu
KPSS tercih sonuçları açıklandı mı? KPSS tercih sonuçlarına nereden bakılır?
KPSS tercih sonuçları açıklandı mı? KPSS tercih sonuçlarına nereden bakılır?
Fethullahçıların katalog evliliklerinin yeni sürümü
Fethullahçıların katalog evliliklerinin yeni sürümü
Ali Cabbar kimdir kimin şarkısıdır? Ali Cabbar hikayesi nedir? İşte Ali Cabbar sözleri
Ali Cabbar kimdir kimin şarkısıdır? Ali Cabbar hikayesi nedir? İşte Ali Cabbar sözleri
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 38 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 38 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın kızı ‘Euro 30 lira oldu yurt dışını gezemiyoruz’ diye isyan etti
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın kızı ‘Euro 30 lira oldu yurt dışını gezemiyoruz’ diye isyan etti
Son Haberler
Zamlara tepki gösteren AKP'li Hacer Çınar istifa etti. Erdoğan’a ömrünü bahşetmişti Siyaset
Zamlara tepki gösteren AKP'li Hacer Çınar istifa etti. Erdoğan’a ömrünü bahşetmişti
‘Param yok’ dedi yolda indirilince taksiciye saldırdı. Şoföre tokat atan kadın kameralara böyle yansıdı Güncel
‘Param yok’ dedi yolda indirilince taksiciye saldırdı. Şoföre tokat atan kadın kameralara böyle yansıdı
Beyaz Saray: Ukrayna'nın karşı saldırısı yeterince hızlı değil Dünya
Beyaz Saray: Ukrayna'nın karşı saldırısı yeterince hızlı değil
İsrail’de yaklaşık 830 yedek asker görevi bıraktı Dünya
İsrail’de yaklaşık 830 yedek asker görevi bıraktı
Twitter 16 yıllık hesaba el koydu Teknoloji - Otomotiv
Twitter 16 yıllık hesaba el koydu
Akbelen’de görüntü almak isteyen gazetecinin gözüne biber gazı sıktılar Güncel
Akbelen’de görüntü almak isteyen gazetecinin gözüne biber gazı sıktılar
Tedavi ettiği karga yanından ayrılmıyor. 5 yıldır birlikteler Güncel
Tedavi ettiği karga yanından ayrılmıyor. 5 yıldır birlikteler