Vize sorunu TBMM gündemine taşındı

Editör: Ersoy Özdem

Son dönemde yüzde 50'lilere vurduğu belirtilen Schengen vize ret durumu, Türk vatandaşları için büyük bir sorun haline gelirken iş insanları, bilim insanları ve sanatçılar için ise büyük bir kriz haline geldi.

İYİ Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya, Türk vatandaşlarına uygulanan bu haksız vide ret durumunu TBMM gündemine taşıdı.

Kaya, sosyal medya hesabından Meclis’e sunduğu kanun teklifini paylaştı:

Vatandaşlarımız için ciddi bir kriz haline gelen ‘‘vize reddi’’ sorunu nedeniyle, iş insanlarımız ticari bağlantılarını geliştirmek üzere; iş toplantılarına, seyahat ve fuarlara katılamıyor. Bu kapsamda Dışişleri Bakanlığı tarafından cevaplanması istemiyle soru önergemizi TBMM’ye sundum. Ayrıca cirosu 4 milyon dolar üzerinde olup sicili temiz olan firmalarımızın da yeşil pasaporttan yararlanması için bir kanun teklifini Meclis Başkanlığına sunduk.

Ülkemiz insanlarının ve Antalya halkının TBMM'de sesi olmaya devam edeceğim.