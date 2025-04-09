Vizesiz olmasına rağmen çok sayıda yolcu uçağa alınmıyor!

Kaynak: Haber Merkezi
Vizesiz olmasına rağmen çok sayıda yolcu uçağa alınmıyor!

Vizesiz Meksika Yolculuğu Kabusa Döndü: Yolcular Uçağa Alınmıyor!

İstanbul'dan Meksika'ya seyahat etmek isteyen çok sayıda Türk yolcu, vizesiz giriş hakkı bulunmasına rağmen uçaklara alınmıyor. Bu durum, özellikle Türk gezginler arasında büyük tepkilere yol açıyor.

Edinilen bilgilere göre, son dönemde Türk vatandaşlarının Meksika üzerinden ABD'ye kaçak geçişlerinin artması nedeniyle havayolu şirketleri ve yetkililer daha sıkı kontroller uygulamaya başladı. İstanbul Havalimanı'nda, Meksika'ya gitmek isteyen yolculara ya aktarmalı uçuş yapmaları ya da ABD vizesi göstermeleri gerektiği söyleniyor.

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Bu uygulama, vizesiz seyahat hakkını kullanarak Meksika'ya gitmek isteyen turistler ve gezginler için büyük bir hayal kırıklığı yaratıyor. Sosyal medyada birçok yolcu, yaşadıkları mağduriyeti dile getirerek havayolu şirketlerini ve yetkilileri eleştiriyor.

Yolcuların Tepkileri:

  • "Vizesiz seyahat hakkımız olmasına rağmen uçağa alınmıyoruz. Bu nasıl bir uygulama?"
  • "Meksika hayallerimiz suya düştü. Havayolu şirketleri keyfi davranıyor."
  • "Aktarmalı uçuş yapmak zorunda bırakılıyoruz. Bu durum hem zaman kaybı hem de ek maliyet demek."
  • "Bu durum Türk vatandaşlarına yapılan bir ayrımcılıktır."

Yetkililerden Açıklama Bekleniyor:

Yolcular, yaşanan mağduriyetin giderilmesi ve yetkililerin konuyla ilgili açıklama yapmasını talep ediyor. Havayolu şirketlerinin ve yetkililerin bu duruma nasıl bir çözüm bulacağı ise merak konusu.

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