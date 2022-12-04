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  • Vizyon belgesi toplantısındaki o görüntüsü gündem olmuştu: Selvi Kılıçdaroğlu’nun koronavirüs testi pozitif çıktı

Vizyon belgesi toplantısındaki o görüntüsü gündem olmuştu: Selvi Kılıçdaroğlu’nun koronavirüs testi pozitif çıktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu’nun İstanbul’daki vizyon belgesi toplantısında gözü kapalı şekilde yansıyan görüntüleri sosyal medyada gündem olmuştu. Konuyla ilgili açıklama yapan CHP Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka, Kılıçdaroğlu’nun koronavirüs testinin pozitif çıktığını belirterek etkinlik öncesinde kendisine serum takıldığını belirtti.

Haber Giriş: 4 Aralık 2022 Pazar - 16:50
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Vizyon belgesi toplantısındaki o görüntüsü gündem olmuştu: Selvi Kılıçdaroğlu’nun koronavirüs testi pozitif çıktı

Vizyon belgesi toplantısındaki o görüntüsü gündem olmuştu: Selvi Kılıçdaroğlu’nun koronavirüs testi pozitif çıktı
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CHP Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka, CHP'inn dünkü vizyon belgesi toplantısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun basına gözü kapalı şeklinde yansıyan fotoğrafına ilişkin olarak, "" açıklamasını yaptı. Nazlıaka, hükûmete yakın medyayı da eleştirdi.

Anka’da yer alan habere göre Nazlıaka, "3 Aralık’ta partimizin İkinci Yüzyıl’a Çağrı Beyannamesi açıklandı. İktidara geldiğimizde ülkemizi nasıl yöneteceğimiz, halkımızı refaha nasıl kavuşturacağımız, nasıl üreten bir Türkiye’ye dönüşeceğimiz kapsamlı bir şekilde anlatıldı. Genel Başkanımız yapmış olduğu konuşmada, hepimizin eşit, tok, özgür, adil olduğu bir Türkiye’yi nasıl inşa edeceğimizi anlattı. Bir vizyon belgesini ortaya koydu. Ekranları başında o etkinliği izleyen herkes ve salondaki vatandaşlarımız büyük bir coşkuyla dünkü tarihi güne tanıklık ettiler. Böylesi önemli ve tarihi günde bizler iktidarın bu konuşmalardan feyz almasını isterdik. Nitekim bizi şaşırtmadılar. Yine bir algı operasyonu yaptılar. Ana gündemi bambaşka bir konuya çekmek istediler. Gördük ki çok zavallı bir gündem maddesi yaratmaya çalıştılar. Ne kadar çaresizler, umutsuzlar ki CHP’nin umudu örgütlediği vizyon belgesini açıkladığı günü bambaşka bir konuya odakladılar." dedi.

Nazlıaka şu ifadeleri kullandı:

"Bizler CHP’li kadınlar olarak bu konuyla ilgili bir açıklama yapma gereğini duyduk. Bir yandan da bundan insanlık adına büyük bir utanç duyuyoruz.

Genel başkanımızın değerli eşi Selvi Kılıçdaroğlu da böylesi önemli bir güne tanıklık etmek istemişti. Ancak kendisi rahatsızdı. Buna rağmen sağlık koşullarını zorladı. Etkinliğe gelmeden önce tedavi uygulandı kendisine, serum verildi. Hatta bu nedenle 11 dakika kadar geç başladı. Genel Başkanımız da eşinin tedavisinin bitmesini bekledi.

Salonda konuşmalar yapılırken Selvi Hanım’ın bir anlık gözünü kapatmasını yandaş medya müthiş bir malzemeye dönüştürmüş. Bugün ana gündem maddesi olarak taşıdı. Bu son derece utanç verici. Ayrıca Selvi Hanım sonrasında test yaptırdı, bunu paylaşmak zorunda olmak da çok utanç verici ama kendisinin Covid pozitif olduğu da ortaya çıktı. Buradan geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Selvi Hanım’ın bir anlık da olsa gözlerini kapatmış olmasının böylesine bir malzemeye dönüştürülmüş olması, halka bir umut olacak etkili konuşmaların yapıldığı güçlü bir gündem varken, Selvi Hanım’a odaklanılmak noktasına gelinmesi gerçekten hepimizi üzmüştür, bu her şeyden önce kadına yönelik şiddettir.

Selvi Hanım, bırakın genel başkanımızın eşi olmasını, bir kadın olarak eşinin önemli bir gününde onun yanında olmak istemiştir, görüyoruz ki birileri buna bile tahammül edemiyor, bundan kendisine siyasi malzeme çıkarmaya çalışıyor.

Bizler dilerdik ki bu suni gündeme odaklananlar bir eline iş bir eline aş yazarak intihar eden vatandaşlarımızı gündemlerine alsınlar.

Onlar her zaman yaptıklarını yaptılar ve bir algı operasyonuyla farklı bir gündem yaratmaya çalıştılar.

Biz kadınlar olarak hem Selvi Hanım’ın arkasındayız hem de her kadına yapılan şiddetim dimdik karşısındayız"

 

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Arif
4.12.2022 18:01
Geçmiş olsun,, Rabbim tez günde sağlığına kavuştursun inşAllah.  
 
1950
4.12.2022 17:38
Çok geçmiş olsun, Selvi öğretmenim  
 
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