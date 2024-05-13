Vladimir Putin sağ kolunu görevden aldı

Rusya'da 12 yıldır Savunma Bakanı olarak görev yapan Sergey Şoygu, 5. dönemine başlayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından görevden alındı.

Kremlin'den yapılan açıklamada, 68 yaşındaki Şoygu'nun Rusya Güvenlik Konseyi'nin başına getirileceği ifade edilirken, Rusya Güvenlik Konseyi Başkanı Nikolay Patruşev'in yeni görevi hakkında ise bir açıklama yapılmadı.

KREMLIN'DEN AÇIKLAMA YAPILDI

Açıklamada, “Vladimir Putin 'Rusya Federasyonu Güvenlik Konseyi Sekreteri Hakkında' kararnameyi imzaladı. Sergey Kuzhugetovich Şoygu’yu Rusya Federasyonu Güvenlik Konseyi Sekreteri olarak atadı. Bu Kararname imzalandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer” ifadeleri kullanıldı.

Rus medyası, Putin’in Şoygu’nun yerine eski Başbakan Yardımcısı Belousov’u önerdiğini duyurdu.