Vladimir Putin tutuklanma tehlikesiyle karşı karşıya. İlk ziyareti Moğalistan'a

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2023 senesinde Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) kendisi hakkındaçıkardığı tutuklama kararından sonra, ilk kez UCM üyesi bir ülkeye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Kremlin'den gerçekleştirilen açıklamaya göre, Putin önümüzdeki hafta Moğolistan'a ziyarette bulunacak. Ziyaretin, iki ülke arasındaki dostane ilişkileri güçlendirmek ve ortak bir askeri zaferin 85. yıldönümünü anmak amacıyla düzenlendiği ifade ediliyor. Fakat Putin'in yapacağı bu ziyaret, uluslararası hukuk ve diplomasi açısından birçok soruyu da beraberinde getiriyor.

"PUTİN MOĞOLİSTAN ZİYARETİNİ PROPOGANDA ARACI OLARAK KULLANACAK"

Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne üye olan ülkeler, mahkemenin tutuklama kararı verdiği kişileri uluslararası hukuka uygun olarak tutuklama yükümlülüğüne sahip. Fakat bu yükümlülük her zaman yerine getirilmiyor. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Putin'in güvenliği konusunda herhangi bir endişe taşımadıklarını ifade ederek, Moğolistan'daki dostlarıyla mükemmel bir diyaloğa sahip olduklarına dikkat çekti. Moğolistan Dışişleri Bakanlığı da ziyaretin planlandığını belirtildi.