Vodafone Türkiye enerji tüketimini azalttı

Çevresel ayakizini azaltmayı hedefleyen telekomikasyon şirketi Vodafone Türkiye, 1 Nisan 2022 – 31 Mart 2023 mali yılına ait Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ÇSY) performansının ele alındığı 2023 ÇSY Raporunu yayınladı. Rapora göre, şirketin kapsam 1 emisyon yoğunluğu bir önceki yıla göre %18 azalırken, kapsam 2 emisyonları ise geçen yıl olduğu gibi bu yıl da elektrik ihtiyacının tamamının yenilenebilir enerji kaynaklarından temin edilmesi sonucu sıfırlandı. Böylece şirket, baz yıl olan 2020’den bu yana kapsam 1 ve 2 karbon emisyonlarının toplamını %95 oranında azalttığını açıkladı.

195 BİN 300 TON KARBON SALIMINA ENGEL OLDU

Şirket, müşterilerine sunduğu Nesnelerin İnterneti (IoT) çözümleriyle önlediği emisyon miktarını geçen yıla oranla %23 artırarak toplam 195 bin 300 ton karbon salımına engel oldu. Diğer yandan, elektronik atıkların geri dönüşümünü teşvik etmek amacıyla hayata geçirilen “Bu Atıklar Kod Yazıyor” projesiyle 20 tonu aşkın e-atık geri dönüştürüldü.

YENİ TEKNOLOJİLERE YATIRIM YAPIYOR

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, şunları söyledi: “Türkiye’de faaliyete başladığımız günden bu yana dijital teknolojilerin gücünü kullanarak dünya ve içinde yaşadığımız toplum için daha iyi bir gelecek inşa etme amacındayız. 2023 ÇSY Raporumuzda da ÇSY alanındaki gelişmelerden, stratejimiz çerçevesinde attığımız adımlardan ve Vodafone Grubu’nun 2030 ve 2040 hedeflerinden bahsediyoruz. Özellikle net sıfır emisyon hedefimiz doğrultusunda ilerliyoruz. Baz yılımız olan 2020’den bu yana Kapsam 1 ve 2 karbon emisyonlarımızın toplamını %95 oranında azalttık. Kalan emisyonlarımızın azaltımı için yeni teknolojilere ve yenilenebilir enerjiye yatırım yapmaya odaklanıyoruz.”

E – ATIKLARI EKONOMİYE KAZANDIRDI

Vodafone Türkiye, e-atıkların geri dönüşümünü teşvik etmek amacıyla 2019 yılında başlattığı "Bu Atıklar Kod Yazıyor" projesini kurumsal paydaşlarının desteğiyle büyütmeye devam ediyor. Proje kapsamında bugüne kadar 53 iş ortağının katkısıyla 20 tonu aşkın e-atık geri dönüştürüldü; farklı illerde açılan 8 kodlama sınıfında 10 bini aşkın çocuğun dijital araçlara erişimi sağlandı. Vodafone Türkiye ayrıca, 2022-23 mali yılında faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan yaklaşık 3 milyon ton e-atığın %99'unu geri kazanma ve geri dönüştürme yoluyla ekonomiye kazandırdı.

SOSYAL PROJELER DEPREM BÖLGESİNE TAŞINDI

Sosyal sorumluluk projelerine de ağırlık veren şirket, Türkiye Vodafone Vakfı aracılığıyla Dijital Benim İşim projesinde 2020’den bu yana 20 ilde 15 bini aşkın kadın kursiyere Dijital Okuryazarlık ve Dijital Pazarlama eğitimleri verdi. Proje kapsamında, afet bölgelerindeki kadınların sosyal hayata tekrar entegre olmaları ve ekonomik kazançlarını sağlamaları için Hatay, Adıyaman ve Kahramanmaraş illerinde 15 eğitim konteyneri kuruldu. Diğer yandan, kadınların şiddetten korunması amacıyla geliştirilen "Kırmızı Işık" uygulaması, bugüne kadar toplam 378 bin kez indirildi ve 1.000 aylık aktif kullanıcı sayısına ulaştı.

Yine vakfın genç nesilleri dijital geleceğe hazırlamayı amaçlayan "Yarını Kodlayanlar" projesiyle ise 81 ilde 300 binin üzerinde çocuğa ulaşıldı. Depremden etkilenen bölgelerdeki çocukların eğitimine katkı sağlamak amacıyla başlatılan ‘’Yarını Kodlayanlar Sosyal Hayata Destek" projesi kapsamında konteyner teknoloji sınıflarında ve gezici eğitim çadırında müzik ve masal atölyeleri, kodlama eğitimleri ve çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Projeyle, depremden etkilenen 100 bin çocuğa ulaşılması hedefleniyor.

Türkiye Vodafone Vakfı ve Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) işbirliğiyle kurulan Çocuk ve Aile Merkezleri ile afet bölgesindeki çocuklar, aileler ve genç kadınlar için bilimsel temelli programlarla, çocukların öğrenme kayıplarının telafi edilmesi, ebeveynlere destek olunması ve genç kadınların güçlenmesi amaçlanıyor. Bu merkezlerle, bir yıl içinde 4 bin 500 çocuk ve aileye, ayrıca 2 bin 500 genç kadına ulaşılması hedefleniyor.