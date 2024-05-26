Voleybolcu kızlarımıza büyük ayıp. Ebrar Karakurt isyan etti

Voleybolda dünya 1 numarası A Milli Kadın Voleybol Takımımız yine üvey evlat muamelesi görmeye devam ediyor...

Daha önce ülkemize Avrupa Şampiyonluğu mutluluğu yaşatan Filenin Sultanları'nın dönüş yolculuğunda özel uçak ayarlanmaması tepkilere neden olmuştu. Milliler'in böylesine büyük bir başarının ardından ekonomi sınıfında yolculuk yaptırılması kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı. Bu gelişme sonrası Milliler olimpiyat elemelerini oynadığı Japonya'dan businnes class'ta yolculuk etmişti.

Ancak A Milli Kadın Voleybol Takımımız'ın, Amerika yolculuğunda yine aynı skandal patlak verdi. Milletler Ligi'nin 2. Ayağı için Amerika'ya giden voleybolcu kızlarımız yine ekonomi sınıfında uçtu.

Ay-Yıldızlı ekibimizin yıldızlarından Ebrar Karakurt, yaptığı paylaşımında THY'ye sitem etti. Karakurt, "13 saatlik Amerika yolculuğumuza ekonomi bölümünde başlamış bulunmaktayız. Başka takımlar için özel uçak tahsis etmeye devam, bize gelince ekonomi!" söyleminde bulundu.

A Milli Takımımız'ın, Amerika'daki maç programı şöyle:

Sırbistan-Türkiye (31 Mayıs 2024 saat 03.30)

Güney Kore-Türkiye (1 Haziran 2024 saat 21.00)

ABD-Türkiye (2 Haziran 2024 saat 23.00)