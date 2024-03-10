Volkan Demirel Kayserispor karşısında hayatının hediyesini aldı

Trendyol Süper Lig’in 29. Haftasında son haftaların gözde takımı Kayserispor sahasında ligde kalma mücadelesi veren Hatayspor ile karşılaştı.

Kayseri Kadir Has Stadyumu’nda oynanan mücadelede kimse ne olduğunu anlayamadan gol sesi geldi.

Karşılaşmanın 2. Dakikasında Hataysporlu Abdülkadir’in kendi sahasından gönderdiği uzun topta ceza sahasına sarkan Doğukan Sinik sağ köşeye gönderdiği şutla fileleri havalandırdı.

Henüz karşılaşamanın başında ani bir uzun top ile geriye düşen Kayserispor ilk yarının kalan kısmında sahayı Hatayspor’a dar etti.

Topu yüzde 70 gibi bir oranla kontrol eden Burak Yılmaz’ın öğrencileri kanatlardan rakip kaleye yüklenmeye başladı.

6. dakikada Ceza sahasının solundan Cardoso’nun açtığı ortada 6 pasın içerisinden kafasını vuran Karimi’nin şutu direğin yanında dışarıya çıktı.

22. dakikada Kayserispor’da ceza sahasının soluna atılan topu Nazon’un şutu Erce Kardeşler’de kaldı.

23. dakikada Nazon’un sağ kanattan verdiği pasta önünü boşaltıp ceza yayının hemen üstünden sert bir şut çeken Bourabia topu filelerle buluşturarak beraberliği getirdi.

33. dakikada sahada varlık göstermek isteyen Hatayspor’da sağ kanattan ilerleyen giren Halil Dervişoğlu topu yerden bir pasla içeriye çevirdi. Penaltı noktası üzerinde topla buluşan Dele-Bashiru’nun şutu yandan dışarıya gitti.

Kaçan bu pozisyonun ardından tempo iyice düşerken iki ekipte orta sahada top çevirip ilk yarının sona ermesi bekledi.

İkinci yarıda da durum ilk yarıya benzer bir şekilde başladı. Ev sahibi ekip topun kontrolünü bırakmazken ikinci gol için art arda ataklarla şansını denedi.

55. dakikada ceza saahasının solundan topu uzak köşeye gönderen Cardoso’nun şutu jeneriklik bir dokunuş yapan Erce’nin teması ile kornere gitti.

57. dakikada Karimi 6 pasın hemen sağından topu kaleye doğru kaldırdı. Defansın dokunamadığı topa arkada uçan kafa vuran Cardoso’nun şutu yandan auta gitti.

76. dakikada ise bütün maçın kaderini değiştiren bir olay yaşandı. Dadashov’un ayağına arkadan basan Kayserisporlu Arif’e Halil Umut Meler kırmızı kart gösterdi.

Arif’in kırmızı kartı sonrası rakibinin 10 kişi kalmasını fırsat bilen Hatayspor rakip kaleye gitmese bile oyuna denge getirdi. Ani bir kontra atak yemek istemeyen Kayserispor’da atak yapmaktan vazgeçince oyun orta sahada geçmeye başladı.

İki tarafında rakip kaleyi zorlamaması sonrası mücadele 1-1 sona erdi ve puanlar bölüşüldü.

30 puana yükselen Hatayspor 18. Sırada düşme hatının 1 üst basamağına yükselirken 32 puandaki Kayseri 12. Sırada yer aldı.