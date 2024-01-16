Volkan Demirel: Öz güven kazandık

Kaynak: AA
Volkan Demirel: Öz güven kazandık
Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel,5-1 kazandıkları Sakaryaspor maçının ardından konuştu.

Atakaş Hatayspor, Ziraat Türkiye Kupası’nın 5. turunda Trendyol 1. Lig’den Sakaryaspor’u 5-1 mağlup ederek son 16’ya kalmayı başardı.
Teknik direktör Volkan Demirel, galibiyetin takımın kendine olan inancını ve moralini yükselttiğini ifade etti.
Son zamanlarda kaybedilen puanların oyuncular üzerinde baskı oluşturduğunu belirterek, "Bu maç bizim için mükemmeldi. Sakaryaspor’a da gelecek sezonda başarılar temenni ediyorum.” şeklinde konuştu.
Kupadaki amaçlarına değinen Demirel, “Belirli hedeflerimiz her daim mevcut fakat kupayı kazanmak gibi bir hedefimiz yok. Her maça ayrı ayrı odaklanıyoruz. Bugün elde ettiğimiz zaferle mutluyuz. Şimdi gelecek turda rakibimizi görmeyi bekliyoruz. Ligde bu hafta Kasımpaşa ile yapacağımız kritik maç var. Bu galibiyet, hem o maça öncesinde moral kaynağı oldu hem de oyuncuların kendilerine olan güvenlerinin arttığını hissettirdi. Bu zafer, bizim için birçok olumlu katkı sağladı.” dedi.

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