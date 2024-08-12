Volkan Demirel Tümer Metin'in neden Fenerbahçe'ye transfer olduğunu açıkladı

Düzenleme: Abdülkadir Aydoğan
Volkan Demirel Tümer Metin'in neden Fenerbahçe'ye transfer olduğunu açıkladı

Tümer Metin ve Volkan Demirel, Beşiktaş'ın Samsunspor'u mağlup ettiği maçın ardından değerlendirmelerde bulunurken, ikilinin arasında geçen diyalog gündem oldu.

Süper Lig'de Beşiktaş, ilk hafta maçında Samsunspor'u 2-0 mağlup etti ve lige galibiyetle başladı.

TV 100 ekranlarında Ersin Düzen'in sunumuyla, Tümer Metin, Volkan Demirel ve Ümit Karan ilk hafta maçlarını değerlendirdi.

Tümer Metin ve Volkan Demirel arasında yaşanan bir diyalog, sosyal medyada gündeme oturdu.

Beşiktaş'ın kadro yapılanmasını değerlendiren Tümer Metin, 'İnönü deplasmanı zordur' ifadelerini kullandıktan sonra Volkan Demirel, ''Benim en sevdiğim deplasmandır'' yanıtını verdi.

Bunun üzerine Tümer Metin, "Benim de en sevdiğim deplasman Kadıköy'dü." dedi.

Volkan Demirel, Tümer Metin'in Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer olduğunu hatırlatarak 'O yüzden geldin zaten Fenerbahçe'ye' sözlerini sarf etti.

Bu konuşma sosyal medyada viral oldu.

BEŞİKTAŞ'TAN FENERBAHÇE'YE TRANSFER OLMUŞTU
Beşiktaş'ta beş sezon geçirdikten sonra siyah-beyazlı kulüple sözleşmesini yenilemeyen Tümer Metin, bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye transfer oldu ve bu durum eski takımının taraftarları arasında büyük tepki yaratmıştı.

Sarı-lacivertli kulüpte 1 Süper Lig ve 1 Süper Kupa şampiyonluğu yaşayan eski futbolcu, Beşiktaş formasıyla da 1 Süper Lig ve 1 Türkiye Kupası zaferi elde etti.

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