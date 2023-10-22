Volkan Demirel'den flaş Fenerbahçe açıklaması. Maça saatler kala konuştu

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, bu akşam oynayacakları Fenerbahçe maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Volkan Demirel'den flaş Fenerbahçe açıklaması. Maça saatler kala konuştu

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Fenerbahçe ile oynayacakları maç öncesi konuştu.

Demirel, Sabah gazetesinde çıkan açıklamasında Fenerbahçe karşılaşmasıyla ilgili şunları söyledi:

"Ben her zaman beni Volkan yapanın Fenerbahçe olduğunu söylüyorum. Fenerbahçeli olduğumu da söylüyorum ama ben şuan Hatayspor'un teknik direktörüyüm bugün Fenerbahçe'yi yenmek için elimden geleni yapacağım.

Ama bu futbol, skor ne olur bilemeyiz. Üç tane skor var. Birinden biri olacak.

Ama biz elimizden geleni yapacağız ve yenmek için sahaya çıkacağız.

Her zaman söyleyeceğim beni Volkan yapan Fenerbahçe'dir. O yüzden çok saygı duyuyorum çok seviyorum. Ama dediğim gibi benim bir takımım var: Hatayspor.

Fenerbahçe kadrosunu değerlendirmek benim haddime değil. Yani, sezon başlarında herkes bir planlama yapıyor. Ben de kendi bütçemle kendi düşüncemle bir kadro kurmaya çalışıyorum. Bana göre de benim kadrom en iyi. Kimine göre kendi kadrosu en iyi. Bu göreceli bir durum. Benim bunu yorumlamam doğru olmaz. Ama şu an bakıldığında iyi giden bir Fenerbahçe var. Bu sezon şampiyonluk yarışında Galatasaray ile çekişecekler gibi duruyor. İnşallah hakkedenin kazanacağı bir lig olur."

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