Volkan Demirel'den kriz masası

Son olarak Beşiktaş'a 2-1 kaybedip düşme hattından kurtulamayan Bodrum Futbol Kulübü'nde kriz masası oluşturuluyor. Ligde son 11 müsabakada sadece 1 galibiyet alabilen yeşil-beyazlılarda teknik direktör Volkan Demirel'in yönetim ile görüşerek takımın geleceği hakkında bir toplantı yapacağı kaydedildi.

JONATHAN OKITA TRANSFER EDİLDİ

Beşiktaş karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada kadronun lig için yeterli olmadığını belirten 43 yaşındaki teknik adamın transfer çalışmalarının hızlandırılmasını isteyeceği ve geniş çapta rapor sunacağı ifade edildi. Bir an önce kadroyu güçlendirmek isteyen Volkan Demirel, gerekli hamleleri yaptıktan sonra kümede kalacaklarına inandığını söyledi. Bodrum FK, ara dönemin ilk transferini İsviçre'nin Zürih takımında kanat oyuncusu Jonathan Okita'yı alarak gerçekleştirmişti.