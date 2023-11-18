Volkan Demirel'e 'Alex mi Arda Güler mi?' diye soruldu. Tercihi çok şaşırttı

Fenerbahçe'nin efsanesi olarak futbolu bırakan, şu anda Hatayspor'un başında bulunan Volkan Demirel, TRT Spor'da 5'te 5 isimli programa katıldı.

Başarılı teknik adama yöneltilen sorular arasında "Alex mi Arda Güler" mi? sorusu da vardı.

Volkan Demirel'in tercihini Arda Güler'den yana kullanması herkesi çok şaşırttı.

Sosyal medyada; Volkan Demirel'in uzun süredir sakatlığı bulunan Arda Güler'e moral için bu yanıtı verdiği yorumu yapıldı.

Volkan Demirel; Dzeko'ya karşı Anelka'yı Kuyt'ı karşı ise Szymanski'yi seçti. Bu seçimleriyle de oldukça şaşırtan Volkan Demirel, Lugano-Becao arasından Lugano'yu, Gökhan Gönül-Ferdi Kadıoğlu arasından da Gökhan Gönül'ü tercih etti.