Volkan Konak gençlere sandık çağrısı yaptı

Karadenizli sanatçı Volkan Konak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda başkanlık sistemini futboldan verdiği bir örnekle anlatarak gençlere sandığa gidin çağrısı yaptı.

"Çağ dışı sistemi içine sindirenlerin bu sistemden beslenen menfaatçiler" ifadelerini kullanan Volkan Konak'ın paylaşımı şöyle:

'BU ÇAĞ DIŞI SİSTEMİ İÇİNE SİNDİREN KİŞİLER KUSURA BAKMASINLAR...'

“Bahtsız ülkemdeki külüstür başkanlık sistemini anlatan bir örnek; bir kişi hem futbol federasyon başkanı, hem kulüp başkanı, hem takımın antrenörü, hem de maçın hakemi. İşte bu çağ dışı sistemi içine sindiren kişiler kusura bakmasınlar ama ya dünyadan haberleri yok ya da bu sistemden beslenen menfaatçilerdir. Gençler yıkın bu utanç duvarını ve istikbalinizi ellerinize alın. Bu yüzden genç kardeşlerim rüzgar gibi hür, cesur bir şekilde özgürlüğünüz için oy kullanın!”