Volkan Konak o an kalp krizi mi geçiyordu? Son görüntüleri paylaşıldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Sevilen sanatçı Volkan Konak, sahnede bir anda fenalaşıp hayatını kaybetmişti. Cenaze töreni bugün düzenlenecek olan Volkan Konak'ın son anlarını gösteren yeni bir videoda paylaşıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) sahne alan usta sanatçı Volkan Konak, konser sırasında fenalaşarak hayatını kaybetmişti. "Kuzeyin Oğlu" lakabıyla tanınan 58 yaşındaki sanatçının ani vefatı sanat dünyasını yasa boğdu.

Ferhat Göçer'den Volkan Konak'ın ölümüne ilişkin çarpıcı açıklamaFerhat Göçer'den Volkan Konak'ın ölümüne ilişkin çarpıcı açıklama

Volkan Konak'ın sahnede hayatını kaybetmesi nedeniyle pek çok görüntü de paylaşıldı. Son olarak sosyal medyada paylaşılan bir görüntü de dikkat çekti. Volkan Konak'ın yere düşerek hayatını kaybettiği anlardan dakikalar önce çekilen görüntüsü sosyal medyada şarkıyı söylerken zorlandığı şeklinde yorumlandı.

Konak'ın paylaşılan video sonrası çok kısa süre sonra fenalaşması görüntülerde kalp krizinin belirtileri mi olduğu sorusunu akıllara getirdi. Sahnede bir anda yere yığılan sanatçı kurtarılamadı.

Son Haberler
Fırtınada uçan su deposu, yan evin banyosuna düştü
Fırtınada uçan su deposu, yan evin banyosuna düştü
Tekirdağ'da sağanak yağış etkili oldu
Tekirdağ'da sağanak yağış etkili oldu
Çöpe dökülen domates satıcısına ceza!
Çöpe dökülen domates satıcısına ceza!
İsrail'de Maliye Bakanı istifa etti
İsrail'de Maliye Bakanı istifa etti
Volkan Konak o an kalp krizi mi geçiyordu? Son görüntüleri paylaşıldı
Volkan Konak o an kalp krizi mi geçiyordu? Son görüntüleri paylaşıldı