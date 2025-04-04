Volkan Konak’ın adı parkta yaşayacak

Nisan ayı olağan meclis toplantısında alınan kararla, İskele Mahallesi Adyar Mevki'nde yeni düzenlenen yeşil alana "Volkan Konak Parkı" ismi verildi.

"TÜM MECLİS ÜYELERİMİZİN OY BİRLİĞİYLE KABUL ETTİ"

CHP'li meclis üyelerinin önerisiyle gündeme gelen teklif, mecliste oy birliğiyle kabul edildi. Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, kararın ardından yaptığı açıklamada, "Halka mal olmuş sanatçımız Volkan Konak’ın adını, Türkiye’de bir ilk olarak yeni açacağımız parka verme kararını meclisimizce aldık. Tüm meclis üyesi arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

"SON NEFESİNE KADAR ADALET VE BARIŞTAN YANA OLDU"

Deveciler, Konak'ın mücadeleci kişiliğine vurgu yaparak, "Son nefesine kadar adaletten, demokrasi ve barıştan yana olan 'Kuzeyin Oğlu' Volkan Konak’a Allah’tan rahmet diliyoruz" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'DE BİR İLK: VOLKAN KONAK PARKI

Burhaniye Belediyesi'nin bu kararı, Türkiye'de bir sanatçı adına açılan ilk park olma özelliği taşıyor. Parkın hem Konak'ın sevenleri hem de Burhaniye halkı için önemli bir buluşma noktası olması bekleniyor.

"BURHANİYE, SANATA VE SANATÇIYA SAHİP ÇIKIYOR"

Belediye yetkilileri, parkın kısa sürede tamamlanarak hizmete açılacağını duyurdu. Projenin, Burhaniye'nin kültür ve sanata verdiği değerin bir göstergesi olduğu ifade edildi.