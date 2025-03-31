Volkan Konak'ın yıllar önceki sözleri yürekleri dağladı

58 yaşındaki ünlü sanatçı Volkan Konak'ın ölümü Türkiye’yi yasa boğdu. Geriye hatıraları ve yüreklerimize dokunduğu eserleri kaldı.

Yıllar önce bir televizyon programında Kuzeyin oğlu şu ifadeleri kullandı:

"Ölüm bile güzel olmalı. Lodosta soba zehirlenmesinden ölenlere çok üzülüyorum. Bayramda ölümlere çok üzülüyorum.

İnandığın bir uğurda vuruşarak ölmek ne yiğitçe bir şey değil mi?"

Ama benim ülkemde tavuklar gibi ölmek... Buna kader derler.

Yalan. Gariban ölmek zorundadır benim ülkemde. Güçlü insan hayatını yaşar, gariban insan vebal öder"

Bayramın birinci gününde vefat eden sanatçının ölümü yasa boğmuştu, bu sözleri de yürekleri dağladı.